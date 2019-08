opinie

'Nieuwkomers worden nog meer als tweederangsburgers behandeld dan al het geval was'

Bert Bultinck Hoofdredacteur van Knack

'De echte oorlog moet nog beginnen, hoe heftig het debat over het nieuwe 'Vlaamse museum' of de Vlaamse canon in de komende maanden en jaren ook zal worden gevoerd. En die oorlog speelt zich niet af in Vlaanderen, maar in België', schrijft Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck.

Bart De Wever (N-VA) op 12 augustus 2019.

De langverwachte 'startnota' die Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA) maandagochtend vrijgaf, mikt vooral op een compromis. Zijn partij gaf meteen te kennen dat het een 'basis' is voor de formatie, dus 'niet te nemen of te laten'. Maar het is wel een compromis voor een Vlaanderen dat op 26 mei een eind naar rechts is opgeschoven, een pak kritischer werd ten aanzien van migratie en meer dan ooit op zoek is naar zichzelf, zijn eigenheid of 'identiteit'.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×