Opnieuw is een zware crimineel op de loop nadat een rechter hem na zijn veroordeling niet onmiddellijk liet aanhouden. Ook na de moord op Julie Van Espen weerklonk er kritiek. 'We hebben een wetsvoorstel klaar om de rechter meer middelen te geven om een veroordeelde op te sluiten', zegt Kamerlid Sophie De Wit (N-VA).

Bloemen werd op 24 mei tot vijftien jaar cel veroordeeld door het Leuvense assisenhof, voor de moord op zijn vriendin Anja Vanheer (47) uit Kortenaken. Na de moord in augustus 2017 zat Bloemen veertien maanden in voorhechtenis, maar hij mocht naar zijn proces met een enkelband. Na zijn veroordeling vroeg de openbaar aanklager aan de rechter om Bloemen onmiddellijk aan te houden, en hem naar de gevangenis te sturen.

De rechter ging er niet op in. Rechters mogen zich van de wet hierbij enkel baseren op het vluchtgevaar. Omdat Bloemen zich altijd aan zijn voorwaarden hield en steeds op zijn proces opdaagde, kwam hij niet in aanmerking. Bloemen werd naar huis gestuurd, in afwachting van een oproepingsbrief van de gevangenis. Maar eind augustus knipte Bloemen zijn enkelband door, en verdween. Sindsdien staat hij geseind, zo raakte donderdag bekend.

N-VA-Kamerlid Sophie De Wit heeft nu een wetsvoorstel klaar dat rechters meer armslag moet geven. 'Ze zullen niet alleen met vluchtrisico rekening moeten houden, maar ook met het recidivegevaar: het risico dat een dader opnieuw toeslaat', legt ze uit. De Wit gaat nu bij de andere partijen op zoek naar een meerderheid. Alvast minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zei eerder dat hij openstond voor een wetswijziging.