De FOD Volksgezondheid heeft een nieuwe taskforce in het leven geroepen om de huidige tekorten te onderzoeken en maatregelen te nemen. Dat laat het federaal agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten op haar website weten.

"Omdat de markt van beschermingsmiddelen en ander medisch materiaal momenteel wereldwijd onder druk staat, besliste de federale regering op initiatief van de eerste minister om een tijdelijke werkgroep op te richten', klinkt het.

De Taskforce zal met onmiddellijke ingang economische, logistieke en juridische acties opzetten en oplossingen voorstellen om onze zorgverleners te ondersteunen. De taskforce zal ook aan 'out of the box'-oplossingen werken omdat de normale procedures via de publieke markt op dit moment vaak te veel tijd in beslag nemen.

De werkgroep zal de problemen inventariseren van problemen van dringende bewarende maatregelen formuleren met prioriteit op mondmaskers, persoonlijke beschermingsmiddelen (blouses et beschermingsbrillen), diagnostische tests en handalcoholgels voor zorgverleners.

Daarnaast zal ze de pistes om de schaarste op te lossen onderzoeken. Zo worden onder meer bekeken of bestaande voorraden mondmaskers in de klein- en groothandel onmiddelijk opgekocht of geconfisqueerd kunnen worden. Daarnaast onderzoek de taskforce of mondmaskers enkel nog per voorschrift verkocht kunnen worden. Bovendien zal de werkgroepnagaan waar het maskers uit het buitenland kan aankopen. Ook wil ze binnen Europese Unie ervoor pleiten om uitvoerbeperkingen van relevante fabrikanten uit de lidstaten op te heffen.

