Tegen eind volgend jaar komen er 250 'slimme' verkeerslichten in Vlaanderen. Bedoeling is dat zoveel mogelijk weggebruikers verbinding maken via de smartphone. Dat kan zelfs via apps die flitscontroles verklikken.

Vanaf dit najaar zullen smartphones verbinding kunnen maken met zogenaamde slimme verkeerslichten. Die verbinding wordt een van de manieren die de doorstroming van het verkeer moet verbeteren. Op basis van de signalen die de verkeerslichten ontvangen zullen ze langer groen, dan wel rood licht tonen. Samengevat: het is de bedoeling dat mensen zo weinig mogelijk onnodig voor het rood staan.Zo zouden fietsers aan een kruispunt langer groen kunnen krijgen, bijvoorbeeld wanneer ze in grote groepen fietsen of wanneer het regent.De bedoeling is dat de slimme apparaten verschillende vervoersmiddelen kunnen 'wegen' qua voorrang. Idealiter krijgt een bus met tientallen inzittenden meer 'gewicht' dan een personenwagen, en dus een gunstigere doorstroming. Een ambulance zou altijd voorrang moeten krijgen.Naast smartphones nemen de slimme verkeerslichten ook traditionele drukknoppen, detectielussen, sensoren in voertuigen en camera's in rekening.De vernieuwing maakt deel uit van het project Mobilidata, dat via technologie het verkeer 'veiliger, vlotter en duurzamer' wil maken. De opdracht werd eind vorig jaar toegewezen aan Be-Mobile, een dochterbedrijf van Proximus. In dat consortium zitten verschillende private bedrijven, zoals Bosch en Engie-dochterbedrijf Tractebel.Tussen nu en het einde van volgend jaar worden 250 verkeerslichten omgebouwd. Op die manier wil Vlaanderen wereldwijde koploper Nederland bijbenen, waar al zo'n duizend kruispunten zijn uitgerust met vergelijkbare technologie. 'Op zich zijn intelligente verkeerslichten niet nieuw, maar Mobilidata gebruikt wel de nieuwste versies die nergens anders ter wereld al op straat te vinden zijn', zegt Ann Matheve van het Leuvense onderzoekscentrum Imec, dat het programma coördineert en ondersteunt.Het project past binnen de hippe visie rond 'smart cities', waarbij datatechnologie centraal staat om problemen op te lossen. Mobilidata kan rekenen op meer dan 18 miljoen euro van de Vlaamse regering. Op termijn is het de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen in verbinding staan met de verkeerslichten. 'Dan bedoelen we weggebruikers van alle mogelijke vervoersmodi, zoals auto's, fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens en bussen van De Lijn', zegt Matheve. 'Dat kan via bestaande apps, maar er zullen ook nieuwe applicaties ontwikkeld worden. De technologie kan ook ingebouwd worden in nieuwe automodellen of fietscomputers.'Aanvankelijk zullen slechts twee mobiele applicaties verbinding kunnen maken met de verkeerslichten. Het gaat om de navigatie-apps Karta GPS en Flitsmeister. Die laatste keuze mag opvallend genoemd worden, omdat Flitsmeister vooral in Nederland te boek staat als een verklikker van flitscontroles.Hoewel al een tijdje ingeburgerd, zijn verklikkerapps niet onomstreden. Verkeersinstituut Vias is al langer koele minnaar. 'Wij zijn geen voorstander van apps die de specifieke locatie van politiecontroles verraden', bevestigt woordvoerder Stef Willems. Toch bekijkt Vias de huidige maatregel pragmatisch. 'We weten dat een heleboel mensen de apps gebruiken, en ze zijn ook niet verboden. We kunnen er dus niet tegen zijn wanneer ze helpen bij een vlotter en veiliger verkeer.'Volgens Willems is het wel belangrijk dat de toepassing het verkeer niet net onveiliger maakt. 'Het kan niet zijn dat gebruikers een waarschuwing krijgen om harder te rijden wanneer ze groen licht willen halen.'En wat met de privacy? Volgens Mobilidata gebeurt de dataverzameling op anonieme wijze, en is er geen gevaar voor de privacy omdat elk onderdeel van het Mobilidata-systeem onderworpen wordt aan de Europese GDPR-regels. 'Dat betekent bijvoorbeeld dat voor alle mobiliteitstoepassingen een risicoanalyse wordt uitgevoerd', zegt Matheve.App-ontwikkelaars moeten ook hun gebruiksovereenkomsten aanpassen, zodat de gebruiker ingelicht is. Privacyactivist Matthias Dobbelaere-Welvaert vraagt zich echter af of de nieuwe technologie wel zo noodzakelijk is. 'Anoniem of niet: je hebt gemiddeld maar vier locatiepunten nodig om iemand te identificeren. Voor ambulances is dit een fantastisch systeem, maar voor de behoeften van gewoon persoonsvervoer lijkt er genoeg dommere technologie voorhanden, zoals camera's.'