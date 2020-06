Een nieuw album van Nero, geschreven door Willy Linthout en met tekeningen van Luc Cromheecke, verschijnt vanaf deze week in afleveringen in Knack. 'Het belangrijkste doel is de lezer nog eens een goeie oude, gezellige Nero laten beleven.'

Het mag daarvoor nogal warm zijn, plan gerust een wafelfestijn volgende week woensdag. Dan verschijnt een nagelnieuw Nero-verhaal, en wel in Knack. Woensdag 1 juli verschijnen de eerste vier pagina's van De Toet van Tut, een Nero-verhaal geschreven door Willy Linthout, bekend van onder meer de Urbanus-strips, en getekend door Luc Cromheecke, tekenaar van onder andere De tuin van Daubigny. Samen maakten zij al de kinderreeks Roboboy.

De Toet van Tut is het tweede hommage-album dat verschijnt sinds Nero's geestelijke vader Marc Sleen in 2016 overleed. In 2017 werd Kim Duchateau, bekend van cartoons voor onder meer Knack, VRTNWS en Apache en de stripreeks Esther Verkest, aangezocht. Hij maakte toen De zeven schaken, dat ook in afleveringen in Knack werd gepubliceerd. En 2022, het jaar waarin Sleen 100 zou zijn geworden, moet een feestjaar worden rond Marc Sleen en zijn werk.

Linthout en Cromheecke noemen het een eer dat zij dit album mochten maken. De Sleen Stichting zag hen als het ideale duo om een hommage aan Nero te brengen. 'Linthout en Cromheecke gaan met De Toet van Tut terug naar de sfeer van de eerste Nero-albums,' zegt Catharina Kochuyt, Sleens weduwe en voorzitster van de Stichting Marc Sleen. 'Een chaotische vertelstijl waarin je als lezer nooit echt weet waar het verhaal heen gaat.' Linthout: 'Het wordt een inderdaad wat gek verhaal, dat zich grotendeels in Egypte afspeelt. Het belangrijkste doel is de lezer nog eens een goeie oude, gezellige Nero­ laten beleven.'

Cromheecke, die de laatste tekeningen aan het afwerken is, benadrukt hoe plezierig het was om dit album te maken. 'Het is altijd fijn met Willy samenwerken. Dit was extra plezant: Sleen heeft een bijzonder volle speelgoeddoos nagelaten, vol ontzettend geestige personages. We hebben ontzettend hard gewerkt om dat erfgoed met respect, maar vooral met het plezier dat eigen is aan Sleens werk, te gebruiken.'

De Tuut van de Toet, uitgegeven bij Standaard Uitgeverij, verschijnt vanaf woensdag 1 juli elke week in Knack.

© Linthout - Cromheecke

Het mag daarvoor nogal warm zijn, plan gerust een wafelfestijn volgende week woensdag. Dan verschijnt een nagelnieuw Nero-verhaal, en wel in Knack. Woensdag 1 juli verschijnen de eerste vier pagina's van De Toet van Tut, een Nero-verhaal geschreven door Willy Linthout, bekend van onder meer de Urbanus-strips, en getekend door Luc Cromheecke, tekenaar van onder andere De tuin van Daubigny. Samen maakten zij al de kinderreeks Roboboy.De Toet van Tut is het tweede hommage-album dat verschijnt sinds Nero's geestelijke vader Marc Sleen in 2016 overleed. In 2017 werd Kim Duchateau, bekend van cartoons voor onder meer Knack, VRTNWS en Apache en de stripreeks Esther Verkest, aangezocht. Hij maakte toen De zeven schaken, dat ook in afleveringen in Knack werd gepubliceerd. En 2022, het jaar waarin Sleen 100 zou zijn geworden, moet een feestjaar worden rond Marc Sleen en zijn werk. Linthout en Cromheecke noemen het een eer dat zij dit album mochten maken. De Sleen Stichting zag hen als het ideale duo om een hommage aan Nero te brengen. 'Linthout en Cromheecke gaan met De Toet van Tut terug naar de sfeer van de eerste Nero-albums,' zegt Catharina Kochuyt, Sleens weduwe en voorzitster van de Stichting Marc Sleen. 'Een chaotische vertelstijl waarin je als lezer nooit echt weet waar het verhaal heen gaat.' Linthout: 'Het wordt een inderdaad wat gek verhaal, dat zich grotendeels in Egypte afspeelt. Het belangrijkste doel is de lezer nog eens een goeie oude, gezellige Nero­ laten beleven.'Cromheecke, die de laatste tekeningen aan het afwerken is, benadrukt hoe plezierig het was om dit album te maken. 'Het is altijd fijn met Willy samenwerken. Dit was extra plezant: Sleen heeft een bijzonder volle speelgoeddoos nagelaten, vol ontzettend geestige personages. We hebben ontzettend hard gewerkt om dat erfgoed met respect, maar vooral met het plezier dat eigen is aan Sleens werk, te gebruiken.'De Tuut van de Toet, uitgegeven bij Standaard Uitgeverij, verschijnt vanaf woensdag 1 juli elke week in Knack.