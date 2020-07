De verschillende lokale politiezones beginnen de maatregelen vanaf woensdagavond meteen te handhaven.

Nu de politieverordening van Antwerps gouverneur Cathy Berx over de extra coronamaatregelen in de provincie klaar is, zijn die maatregelen vanaf woensdagavond van kracht. Dat betekent dat er onder meer een algemene mondmaskerplicht geldt en dat om 23.30 uur een "avondklok" ingaat. Die laatste term staat niet in de verordening omdat het strikt genomen geen juridische term is, maar er komt wel degelijk een verbod om zich op het openbaar domein te begeven behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen.

De verschillende lokale politiezones beginnen de maatregelen vanaf woensdagavond meteen te handhaven. "Maar ik geloof ook heel erg in sociale aanmoediging", zegt Berx. "We moeten elkaar overtuigen om de maatregelen goed te volgen. Op die manier zullen we er hopelijk in slagen om de curve van besmettingen weer om te buigen. Maar het eerste dat daarvoor op korte termijn moet gebeuren is eigenlijk dat positief geteste patiënten of personen die een risico op besmetting hebben en nog moeten worden getest of het resultaat van een test afwachten, écht in quarantaine of thuisisolatie gaan."

Berx vroeg in dat laatste opzicht al meermaals aan het Agentschap Zorg en Gezondheid om dergelijke quarantaines ook effectief af te dwingen. "Artsen vragen daarnaast ook dat mensen die dénken dat ze geen symptomen van het coronavirus vertonen, maar bijvoorbeeld wel een hoestje of reukvermindering hebben, niet gaan werken of nauw contact hebben met anderen", zegt Berx. "Blijf ook in zo'n geval dus alstublieft thuis." De situatie in de provincie is zeer ernstig, benadrukt de gouverneur. "In de week van 18 tot 24 juli waren er 1.100 positieve gevallen, dat is een stijging van 120 procent met de week voordien", zegt ze. "Tot gisteren waren er 67 opnames in Antwerpse ziekenhuizen, met de opnames van vandaag - tot nu toe - erbij zijn dat er intussen al 75. Het gaat dus snel. Laat ons hopen dat er niemand op intensieve belandt, laat staan zou overlijden."

Het fysiek afsluiten van de provincie of de stad Antwerpen of een reisverbod voor Antwerpenaars komt er voorlopig niet. "Dat zou een enorme impact hebben op veel meer dan Antwerpen alleen, nog los van de fysieke of logistieke mogelijkheid om dat ook effectief te realiseren", stelt Berx, die eerder wel al adviseerde om voorlopig niet meer naar Antwerpen af te zakken voor niet-essentiële zaken.

Op het overtreden van de nieuwe maatregelen zoals de avondklok staan boetes tot 1.600 euro.

