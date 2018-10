Nieuwe burgemeester Leuven is apetrots (en krijgt zegen van Tobback)

'Een van de belangrijkste dagen uit mijn leven.' Zo omschreef Mohamed Ridouani (39) zijn verkiezingsoverwinning. 'Ik ben ongelooflijk trots. Ik ben een kind van een Marokkaans arbeidersgezin. Van die afkomst heb ik nooit een punt gemaakt. Dit is een signaal van hoop voor iedereen die een droom najaagt.'

Ridouani noemt de nieuwe coalitie 'een logisch gevolg van de stembusgang'. 'Voor de Leuvenaar was het kiezen tussen een van de twee projecten: progressief of N-VA.'

Dat twee van de drie coalitiepartners zetels verloren (twee voor sp.a en één voor CD&V) is geen punt voor Ridouani. 'Dit is geen verhaal van winnaars of verliezers. Maar het begin van een nieuw en mooi verhaal.'

De nieuwe burgemeester haalde 10.059 voorkeurstemmen. Dat zijn er zelfs meer dan Louis Tobback in 2012 (9.921). 'Dat had ik echt niet zien aankomen. Tobback heeft de nieuwe coalitie onmiddellijk goedgekeurd. Voor de Leuvense sp.a was dit een belangrijk moment. Of we de wissel konden maken na zo'n iconisch figuur als Tobback was vooraf toch een groot vraagteken.'