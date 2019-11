Naast het mislukte plan B van de regering voor Arco blijkt een tweede alternatieve regeling te bestaan. Die kan mogelijk als vertrekbasis voor een oplossing dienen. Dat schrijft De Tijd dinsdag.

Het is bijna acht jaar geleden dat het grootste deel van Arco, de gewezen financiële arm van de christelijke werknemersbeweging ACW (nu Beweging.net), in vereffening ging als gevolg van de val van Dexia. Daardoor zagen bijna 800.000 coöperanten hun inleg van 1,5 miljard euro in rook opgaan. De federale regering beloofde wel een staatswaarborg, maar die bleef juridisch niet overeind. Ook het fameuze plan B bleef onder meer door politieke strubbelingen dode letter. Sindsdien lijkt de impasse in het dossier compleet. Maar nu blijkt er nog een tweede plan B te bestaan. De titel van dat plan, opgesteld in april 2017, is 'Draft dadingsovereenkomst'.

Het ontwerp van dading gaat ervan uit dat alle partijen de strijdbijl begraven. Terwijl het plan B van de regering een uitkering in cash is, gaat deze dading uit van de oprichting van een NewCo, een nieuwe coöperatieve vennootschap. Die krijgt als activa een pakket Belfius-aandelen van de regering die dividenden zullen opleveren.

De coöperanten kunnen dan hun Arco-aandelen inruilen tegen aandelen van de NewCo. Ze kunnen kiezen uit drie mogelijkheden: minimaal tien of vijf jaar aan boord blijven of aandelen zonder minimumduur, die meteen kunnen worden omgezet in cash. Hoe langer ze de nieuwe aandelen behouden, hoe meer ze recupereren. Naargelang de categorie, de waarde van hun Arco-aandelen en het feit of ze al dan niet procederen, varieert hun compensatie tussen 24 en 80 procent. Afhankelijk van de waardering van Belfius, de dividendenstromen en de keuze van de coöperanten bestaat de mogelijkheid dat er in totaal meer dan 600 miljoen euro zal overblijven voor hen.