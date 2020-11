Volgens experts moet het mogelijk zijn om na de tweede coronagolf elke Belg wekelijks te testen op covid-19.

Dat schrijft De Standaard en het nieuws wordt bevestigd. 'Dit is een mogelijke strategie om de derde golf te helpen voorkomen, al vergt dat een beleidsbeslissing', zegt onderzoeker Pieter Libin aan Belga.

Het uitgangspunt is simpel: test elke week de hele bevolking op het coronavirus, isoleer wie positief is en de besmettingen zullen na verloop van tijd uitdoven. Een algemene testing blijkt nu echter niet zo'n gek idee, althans volgens berekeningen door een team van biostatistici, computerwetenschappers en immunologen (UHasselt, UAntwerpen en VUB).

'Belangrijk daarbij is dat massatesting moet gebeuren met de gekende PCR-tests, want die analyses laten toe dat stalen van meerdere personen samengevoegd en 'gepoold' geanalyseerd kunnen worden', zegt onderzoeker Pieter Libin. Hij stelt daarom voor om mensen wekelijks te testen in pools van 32 mensen. Als een pool positief test, komen er individuele vervolgtests.

Als PCR-tests worden gepoold, is er wel meer kans om een geval te missen dan bij een individuele test. Volgens Libin is een cruciale voorwaarde de gevoeligheid van de pool-test. 'We zien nu tot 10 procent vals negatieve resultaten voor de pools, maar we willen de gevoeligheid ervan nog experimenteel nagaan. We missen besmettingen door het poolen, maar ons model houdt daar wel rekening mee.'

In enkele maanden aantal besmettingen naar nul

Volgens de onderzoekers is het mogelijk om alle burgers wekelijks te testen als er per dag 50.000 gepoolde PCR-stalen worden geanalyseerd. Belangrijke voorwaarde is dan wel dat het aantal infecties onder de bevolking voldoende laag is: rond 500 actieve infecties op één moment. Dan volstaan dagelijks 20.000 bijkomende PCR-analyses om te achterhalen wie echt besmet is. In totaal zouden dus dagelijks 70.000 PCR-tests gereserveerd moeten worden voor de screening. Niet onhaalbaar, want het aantal PCR-analyses zou tegen eind dit jaar opgetrokken worden tot 100.000 per dag.

Belangrijk is dan wel dat mensen bereid zijn om zich te laten testen en dat ze desnoods in isolatie willen gaan. Iedereen die tot een positieve pool behoort, moet in afzondering, net zoals iedereen bij wie de individuele test uitwees dat hij of zij zeker besmet is.

Met de screening zou het aantal besmettingen in enkele maanden echt naar nul kunnen gaan, zonder import vanuit het buitenland. Dat is volgens de onderzoekers een absolute meerwaarde, want de andere maatregelen houden de besmettingen stabiel op een laag niveau. De experten zijn zich er wel bewust van dat dit geen evidente maatregel is en benadrukken dat het een politieke beslissing is of die massatesting er effectief komt of niet.

