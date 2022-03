Sinds woensdag mogen Franse homomannen zonder beperkingen bloed doneren. Eerder mocht dat enkel als ze vier maanden voor de bloedgift geen seks gehad hadden, maar die regel is nu dus geschrapt door de Franse gezondheidsdiensten. Wanneer iemand bloed geeft, moet de seksuele geaardheid niet langer bijgehouden worden.

De vragenlijst is nu gebaseerd op algemene uitsluitingscriteria, zoals intiem contact met verschillende partners of druggebruik. Daarnaast bevat de vragenlijst die potentiële donors moeten invullen nu ook vragen over preventief gebruik van medicatie voor of na een risicocontact met een hiv-patiënt. In zo'n geval is bloed doneren pas vier maanden later mogelijk.

Tot 2016 mochten mannen die seks hebben met mannen geen bloed geven. Daarna werd het wel mogelijk, maar bestonden er wel beperkingen.

In België mogen homo's alleen bloed geven als ze minstens 1 jaar geen seks hebben gehad met een andere man. 'Het uitgangspunt voor deze voorzorgsmaatregel is de veiligheid garanderen van de patiënt die bloed toegediend krijgt', staat op de website van het Rode Kruis Vlaanderen. In september vorig jaar stuurde ook de Nederlandse bloedbank Sanquin bij. Sindsdien zijn alle homo- en biseksuele mannen welkom als ze het afgelopen jaar enkel binnen een monogame relatie seks hadden.

