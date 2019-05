Mensenrechtenorganisatie GRIP hoopt dat er straks een Vlaams minister van Onderwijs aantreedt die echt werk wil maken van een onderwijssysteem waarin alle kinderen aan de bak komen.

'Politieke partijen moeten kleur bekennen over hun visie op inclusief onderwijs', zegt Patrick Vandelanotte van GRIP, een mensenrechtenorganisatie voor mensen met een handicap. 'Het M-decreet, waardoor kinderen met zorgbehoeften in het gewoon onderwijs les kunnen volgen, is altijd bedoeld als een eerste stap op de weg naar echt kwaliteitsvol inclusief onderwijs. Maar haast niemand lijkt het nog over het einddoel te willen hebben.'

