'Niets kan vandaag hun verschrikkelijke voorspellingen weerleggen', schrijft Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck. 'Integendeel, het lijkt erop dat de klimaatwetenschappers, die door volksmenners 'alarmisten' worden genoemd, nog te voorzichtig zijn geweest.'

Interstellar, de verbijsterende sciencefictionfilm van Christopher Nolan over hoe de mensheid in het midden van de 21e eeuw probeert om te gaan met massieve droogte en mislukte oogsten, kwam uit in 2014. De zandstormen die over het land razen en de voedselschaarste die om zich heen grijpt zijn evidente verwijzingen naar de klimaatopwarming die we vandaag zouden moeten bestrijden. De redding komt uiteindelijk van de NASA, na een zeer Amerikaanse mijmering in het begin van de film, waarin benadrukt wordt dat het menselijk ras altijd een oplossing heeft gevonden, maar niet door bij de pakken te blijven zitten: 'Wij hebben onszelf altijd gedefinieerd door ons vermogen om het onmogelijke te overwinnen.'

...