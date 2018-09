Netbeheerder Elia: 'In november dreigt stroomtekort van 1.000 megawatt'

Er dreigt in november een stroomtekort van ongeveer 1.000 megawatt voor ons land. Dat blijkt uit een berekening die Elia, de transmissienetbeheerder van het Belgische hoogspanningsnet, eind vorige week uitvoerde. Dat is een situatie die nog nooit is voorgekomen in ons land, aldus de woordvoerster van Elia.