Didier Reynders wordt eurocommissaris. En daar hangt minstens een zweem van belangenvermenging over.

Didier Reynders had vele bijnamen, maar geen enkele flatterende. Als student rechten aan de Universiteit van Luik werd hij al Bébé Requin, babyhaai genoemd, naar een liedje van France Gall. In de loop der jaren werd dat aangevuld met Teflon Didier, Machiavelli van de Wetstraat, Cynische IJsberg en Smiling Assassin, lachende moordenaar. Twintig jaar was de Franstalige liberaal onafgebroken minister, eerst van Financiën (1999 - 2011) en daarna van Buitenlandse Zaken (vanaf 2011). Sinds 2004 was hij vicepremier. En nu wordt hij door de regering voorgedragen als Europees Commissaris - eindelijk heeft hij zijn zo begeerde internationale topjob. Zou Reynders uitzicht hebben op een mooie portefeuille en komt hij in aanmerking voor het vicevoorzitterschap van de Europese Commissie?

...