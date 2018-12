Negen op de 10 joden vindt dat antisemitisme afgelopen 5 jaar is toegenomen

Van de bijna 16.400 respondenten meldde meer dan een kwart dat ze het afgelopen jaar minstens één keer werden lastiggevallen, zo blijkt uit het rapport van het in Wenen gevestigde agentschap. Meer dan 10 procent voelt zich gediscrimineerd op het vlak van werkgelegenheid, onderwijs, huisvesting of gezondheidszorg. Terwijl 40 procent zegt zich zorgen te maken over het feit dat ze fysiek aangevallen worden omdat ze joden zijn, heeft slechts 3 procent zo'n haatmisdaad ervaren in de afgelopen vijf jaar. Slechts een klein deel van de Joden die discriminatie ervaart, geeft dat aan bij de autoriteiten.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, zei dat hij zich ernstige zorgen maakt over de bevindingen en riep op tot actie op EU-niveau voor de bestrijding van antisemitisme. 'De Joodse gemeenschap moet zich veilig en thuis voelen in Europa. Als we dit niet kunnen bereiken, is Europa niet langer Europa, ' zei hij. Het online onderzoek werd uitgevoerd in 12 EU-landen waar 96 procent van de Joodse bevolking woont: Oostenrijk, België, Groot-Brittannië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Nederland, Polen, Spanje en Zweden.