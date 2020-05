De Nationale Veiligheidsraad komt woensdag bijeen over de tweede fase van de exitstrategie uit de coronacrisis. Ze moet beslissen of de zogenaamde contactberoepen, zoals kappers, weer van start kunnen gaan vanaf 18 mei. Mogelijk zullen ook musea en dierenparken dan kunnen heropenen, en worden ploegsporten in open lucht weer mogelijk.

De Nationale Veiligheidsraad, met de tweede fase van de exitstrategie uit de coronacrisis op de agenda, komt woensdag bijeen om 9 uur. Nadat de meeste winkels afgelopen maandag aan de beurt waren, zullen mogelijk de contactberoepen, zoals de kappers, nu ook groen licht krijgen om te heropenen onder voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de markten. Daarnaast kunnen de musea en dierenparken mogelijk heropenen, ook onder voorwaarden, zoals via een ticketingsysteem.

De Nationale Veiligheidsraad zal bij zijn beslissingen onder meer rekening houden met de recentste coronacijfers. Die gingen de voorbije dagen de goede kant uit, al moet daar een kanttekening bij geplaatst worden. De impact van maatregelen wordt pas na een tweetal weken duidelijk in de cijfers.

De Nationale Veiligheidsraad zal zich ook buigen over een stappenplan dat Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) heeft uitgewerkt samen met de sector en zijn regionale collega's. Dat stappenplan zou het vanaf 18 mei mogelijk maken dat alle sportactiviteiten van min-twaalfjarigen zonder toeschouwers kunnen hervatten in open lucht. Ook zou een beperkte groep van maximaal twintig volwassenen, inclusief sportbegeleider, vanaf die datum in open lucht en in georganiseerd verband kunnen sporten, mits naleving van de afstandsmaatregelen.

Er zijn nadien uiteraard nog verschillende fases gepland. Zo zouden er vanaf 1 augustus weer sportevenementen kunnen plaatsvinden met een beperkt aantal deelnemers en toeschouwers, inclusief wedstrijden waarbij de afstandsregels niet kunnen gerespecteerd worden. Maar het stappenplan van Weyts is uiteindelijk slechts een advies. Het komt de Veiligheidsraad toe om de knopen door te hakken.

Premier Sophie Wilmès (MR) zei vorige week in de Kamer dat ook zal bekeken worden of het aantal aanwezigen op begrafenissen of bij huwelijken kan uitgebreid worden. Mogelijk komt er ook duidelijkheid of de jeugdkampen deze zomer kunnen doorgaan, maar zeker is dat niet.

Verder is het uitkijken naar de invloed van de nieuwe werkgroep 'mental health', die de GEES-experts ondersteunt, de groep van experts die de exitstrategie moet uitwerken. Die nieuwe werkgroep staat de GEES-experts bij in het psychosociale luik van de exitstrategie. Zij rapporteerden dinsdag al voor het eerst aan de GEES en hun adviezen komen zo woensdag al op het bord van de Nationale Veiligheidsraad.

Tot slot wordt een nieuwe beslissing verwacht over de tweedeverblijvers aan de kust. Verschillende kustburgemeesters eisen sinds vorige week meer aandacht voor hun situatie.

De Nationale Veiligheidsraad, met de tweede fase van de exitstrategie uit de coronacrisis op de agenda, komt woensdag bijeen om 9 uur. Nadat de meeste winkels afgelopen maandag aan de beurt waren, zullen mogelijk de contactberoepen, zoals de kappers, nu ook groen licht krijgen om te heropenen onder voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de markten. Daarnaast kunnen de musea en dierenparken mogelijk heropenen, ook onder voorwaarden, zoals via een ticketingsysteem. De Nationale Veiligheidsraad zal bij zijn beslissingen onder meer rekening houden met de recentste coronacijfers. Die gingen de voorbije dagen de goede kant uit, al moet daar een kanttekening bij geplaatst worden. De impact van maatregelen wordt pas na een tweetal weken duidelijk in de cijfers. De Nationale Veiligheidsraad zal zich ook buigen over een stappenplan dat Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) heeft uitgewerkt samen met de sector en zijn regionale collega's. Dat stappenplan zou het vanaf 18 mei mogelijk maken dat alle sportactiviteiten van min-twaalfjarigen zonder toeschouwers kunnen hervatten in open lucht. Ook zou een beperkte groep van maximaal twintig volwassenen, inclusief sportbegeleider, vanaf die datum in open lucht en in georganiseerd verband kunnen sporten, mits naleving van de afstandsmaatregelen. Er zijn nadien uiteraard nog verschillende fases gepland. Zo zouden er vanaf 1 augustus weer sportevenementen kunnen plaatsvinden met een beperkt aantal deelnemers en toeschouwers, inclusief wedstrijden waarbij de afstandsregels niet kunnen gerespecteerd worden. Maar het stappenplan van Weyts is uiteindelijk slechts een advies. Het komt de Veiligheidsraad toe om de knopen door te hakken. Premier Sophie Wilmès (MR) zei vorige week in de Kamer dat ook zal bekeken worden of het aantal aanwezigen op begrafenissen of bij huwelijken kan uitgebreid worden. Mogelijk komt er ook duidelijkheid of de jeugdkampen deze zomer kunnen doorgaan, maar zeker is dat niet. Verder is het uitkijken naar de invloed van de nieuwe werkgroep 'mental health', die de GEES-experts ondersteunt, de groep van experts die de exitstrategie moet uitwerken. Die nieuwe werkgroep staat de GEES-experts bij in het psychosociale luik van de exitstrategie. Zij rapporteerden dinsdag al voor het eerst aan de GEES en hun adviezen komen zo woensdag al op het bord van de Nationale Veiligheidsraad. Tot slot wordt een nieuwe beslissing verwacht over de tweedeverblijvers aan de kust. Verschillende kustburgemeesters eisen sinds vorige week meer aandacht voor hun situatie.