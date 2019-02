'Nathalie Meskens en Ruth Beeckmans doen me terugverlangen naar de tijd van Luc Appermont'

In het midden van januari stond ik in het stralende licht van een winterzonnetje te wachten op een trein die op tijd aan zou komen. Er werd betoogd tegen het klimaat alsof het toch nog goed zou kunnen komen met onze planeet, en terwijl ik hem sms'te - of hij lekker geslapen had - bedacht ik in al mijn onvermoede zelfverzekerdheid: schrijf jezelf nu eens een briefje waarin je jezelf klaar en duidelijk uitlegt dat je geen liefje nodig hebt om gelukkig te zijn. Vroeger had ik weleens moeite om me daarvan te vergewisse...