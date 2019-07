De Nieuw-Zeelander Patrick Bevin (CCC) stapt als eerste renner uit de Ronde van Frankrijk. Hij vertrekt vandaag niet meer in de zesde etappe tussen Mulhouse en La Planche des Belles Filles, zo bevestigt zijn team.

'Jammer genoeg moet hij zich terugtrekken uit de Tour vanwege twee ribben die hij brak bij een val in de vierde rit. We vinden het spijtig dat Paddy vertrekt maar het is het beste voor zijn herstel', klinkt het.

De 28-jarige Bevin, in januari ritwinnaar in de Tour Down Under, was bezig aan zijn derde Tour. Hij stond 137e op ruim 31 minuten van gele trui Julian Alaphilippe.

Vorig jaar moest de Nieuw-Zeelander ook opgeven in de Tour. De renner moet nu twee weken rusten voor hij de training kan hervatten. Bevin is een ploegmaat van de Belgen Greg Van Avermaet en Serge Pauwels.

Vorig jaar viel de eer aan de Ethiopiër Tsgabu Grmay van Trek-Segafredo in rit 2, die toen toevallig slechts één plaatsje lager stond dan Bevin, 138e.