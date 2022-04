'Deze crisis is vervelend, maar ik twijfel er niet aan dat Ferrero de pagina straks zonder blijvende gevolgen zal omslaan', zegt burgemeester Vincent Magnus.

Wat zat er dit jaar met Pasen in de populaire eitjes van Kinder Surprise? Geen plastic speeltje, maar salmonella. Meer dan honderd kleine snoepers in heel Europa zijn daardoor de voorbije weken ziek geworden. Bron van de besmetting was een filter in de fabriek van chocoladeproducent Ferrero in Aarlen. De directie probeerde de schade te beperken door een beperkte terugroepactie, zonder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in te lichten. Dat kwam als een boemerang terug: het FAVV heeft de fabriek nu laten stilleggen. Heropstarten kan pas na een grondige schoonmaak en volledige transparantie over wat er is misgelopen. Ferrero moet ook aantonen hoe het een herhaling van het incident hoopt te voorkomen. Het Italiaanse familiebedrijf, met 34.000 werknemers de tweede chocoladeproducent ter wereld, heeft in Aarlen een van zijn grootste fabrieken staan. Jaarlijks loopt er 35.000 ton chocolade van acht productiebanden, met sterproducten zoals Kinder Surprise, Kinder Schoko-Bons en Raffaello's. De vakbonden maken zich nu zorgen dat voor de werknemers - tussen de 600 en 1100, naargelang van het seizoen - loonverlies onvermijdelijk zal zijn, zelfs met het stelsel van tijdelijke werkloosheid. Dat Ferrero in Aarlen werk biedt aan veel Franse interim-arbeiders, maakt de zaken niet eenvoudiger. De timing vlak voor Pasen is hoogst ongelukkig. Maar Georges Cottin, raadsman van de Luxemburgse intercommunale IDELUX die Ferrero in 1989 met steunmaatregelen naar Aarlen wist te lokken, relativeert de crisis. 'Dit is het eerste incident in dertig jaar', zegt hij. 'Ferrero is een familiebedrijf, maar het draait mee aan de top van de mondiale voedingsindustrie. Technologisch is de fabriek in Aarlen een juweeltje, Ferrero investeert voortdurend in automatisering en innovatie. Deze crisis is vervelend, maar ik twijfel er niet aan dat ze de pagina straks zonder blijvende gevolgen zullen omslaan.' De Aarlense burgemeester Vincent Magnus (Les Engagés) volgt de crisis in zijn vakantieadres in de Franse Midi. 'Ferrero is veruit onze belangrijkste industriële werkgever', zegt hij. 'Voor elke rechtstreekse baan mag je er drie bijtellen, vooral in de logistiek. Als niet-beursgenoteerd bedrijf is Ferrero zuinig met communicatie, maar de relaties met het stadsbestuur zijn uitstekend. Ferrero sponsort bijvoorbeeld een project om nieuwkomers Frans bij te brengen. De fabriek hoort bij Aarlen, ze ligt niet toevallig in een straat die naar stichter Pietro Ferrero werd vernoemd. Aarlen vertegenwoordigt 9 procent van Ferrero's wereldwijde omzet. Nee, dit incident zal de toekomst niet in het gedrang brengen.'