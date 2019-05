Na ophef rond gelekt audiofragment: De Wever 'bijzonder trots' op samenwerking met Francken

In de Franstalige media is een audiofragment uit 2016 opgedoken, waarin N-VA-voorzitter Bart De Wever tijdens een interne vergadering lijkt te suggereren dat hij in samenspraak met toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken razzia's organiseerde in Antwerpen, in functie van het aantal beschikbare plaatsen in gesloten centra en op repatriëringsvluchten van 'Air Francken'. De Wever zegt vandaag 'bijzonder trots' te zijn op de samenwerking met Francken.

Bart De Wever en Theo Francken op 3 mei 2019.