Een verzoeningsvergadering bij het spoor heeft donderdag niets opgeleverd. De geplande 24 urenstaking van woensdag 18 december om 22.00 uur tot donderdag 19 december om 22.00 uur gaat dus gewoon door.

Dat is vernomen bij de socialistische spoorvakbond.

De socialistische en liberale spoorvakbonden hadden eerder een stakingsaanzegging ingediend. Als onderdeel van de procedure diende eerst een verzoeningsvergadering te worden georganiseerd. Dat overleg vond donderdag plaats, maar leverde niets op. 'De standpunten werden herhaald, er was geen toenadering', aldus Ludo Sempels van de socialistische spoorvakbond.

Gevolg: de geplande staking gaat door. Normaal wordt er wel een minimale dienstverlening uitgewerkt. Het conflict draait rond een ontwerp van sociaal akkoord voor de periode 2020-2022 bij de spoorwegen. Dat werd eerder door de bonden verworpen. De vakbonden vragen daarentegen een loonsverhoging met 1,1 procent - net als wat in de privésector is overeengekomen -, statutaire aanwervingen, dezelfde loonsvoorwaarden voor contractuelen en statutairen en het behoud van de 36-urige werkweek. Of ook de christelijke spoorvakbond meestaakt, is nog niet bekend.