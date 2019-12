Na het proces-Bo Coolsaet: 'Het hof van beroep zal alles van voren af aan bekijken en beoordelen'

De veroordeling van uroloog Bo Coolsaet voor verkrachting van een patiënte doet vragen rijzen over het vervolgingsbeleid van het Antwerpse parket, dat de vrijspraak had geëist. 'We krijgen signalen dat veel slachtoffers van seksueel geweld zich in de kou gelaten voelen', zegt Christian Denoyelle van de Hoge Raad voor de Justitie.

Bo Coolsaet (l.). 'Justitie en de zorgsector zouden hand in hand moeten gaan.' © BelgaImage

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) publiceerde in april een rapport Naar een betere aanpak van seksueel geweld, met aanbevelingen voor onder andere de parketten. De HRJ schreef in dat rapport dat zulke zaken 'toch nog vaak geseponeerd worden' en adviseerde om er een topprioriteit van te maken. Vorige week riep de HRJ een tweede rondetafel over het onderwerp bijeen, die nieuwe aanbevelingen moet opleveren. Denoyelle beklemtoont dat die tweede rondetafel geen direct verband houdt met de zaak-Coolsaet. Op 26 november werd de bekende uroloog veroordeeld wegens verkrachting van een patiënte, ook al had het Antwerpse parket de vrijspraak geëist.

