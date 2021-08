'De coördinatie tussen het Waals Gewest en het federale niveau na de overstromingen was problematisch', zegt François Desquesnes, voorzitter van de CDH-fractie in het Waals Parlement.

Deze week geeft het Waals Parlement in principe groen licht voor de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie in verband met de overstromingsramp deze zomer, die aan 41 mensen het leven heeft gekost. Waals volksvertegenwoordiger François Desquesnes van oppositiepartij CDH was de eerste om voor zo'n commissie te pleiten. Aanvankelijk ving hij bot - Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) zei van geen onderzoekscommissie te willen weten. 'Ik was verrast en misnoegd', aldus Desquesnes. 'Het is niet aan Di Rupo om ...

Deze week geeft het Waals Parlement in principe groen licht voor de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie in verband met de overstromingsramp deze zomer, die aan 41 mensen het leven heeft gekost. Waals volksvertegenwoordiger François Desquesnes van oppositiepartij CDH was de eerste om voor zo'n commissie te pleiten. Aanvankelijk ving hij bot - Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) zei van geen onderzoekscommissie te willen weten. 'Ik was verrast en misnoegd', aldus Desquesnes. 'Het is niet aan Di Rupo om zich daarover uit te spreken. De oprichting van een onderzoekscommissie is een keuze van het parlement, niet van de regering. Ik merkte ook dat mijn collega's van de meerderheid in het Waals Parlement verveeld zaten met de reactie van Di Rupo.' Uiteindelijk gingen ook de Waalse meerderheidspartijen PS, Ecolo en MR overstag voor een onderzoekscommissie, die zal worden voorgezeten door Jean-Claude Marcourt (PS). Een aantal belangrijke vragen, die tot dusver onbeantwoord bleven, moeten daar aan bod komen, zegt Desquesnes: 'Hoe zal de overheid de burgers in de toekomst beter beschermen? Hoe kunnen we beter omgaan met waarschuwingen voor extreem weer? Hoe zorgen we voor correcte evacuatiebevelen? Waar en hoe kunnen we veilig de vernielde huizen heropbouwen?' Feit is, vervolgt hij, dat verschillende Europese meteorologische instituten code-roodwaarschuwingen hebben afgegeven. 'Waarom zijn er geen preventieve maatregelen genomen? Waarom heeft men het stuwmeer van Eupen niet laten leeglopen? Dat is een heel dwingende vraag, waarop we vandaag geen antwoord hebben. Waals minister Philippe Henry (Ecolo) heeft daaromtrent een extern expertiserapport besteld, aangezien hij, zo heeft hij verklaard in het parlement, van de Waalse ambtenarij geen rapport heeft ontvangen. Dat is toch niet te geloven?' Nog een vraag die om een antwoord smeekt, is waarom sommige burgemeesters wel een evacuatiebevel gekregen hebben van de diensten van de Luikse gouverneur, en andere burgemeesters niet. 'In die gemeenten vallen helaas veel slachtoffers te betreuren.' Verder, aldus de CDH-fractievoorzitter, was ook de coördinatie tussen het Waals Gewest en het federale niveau 'problematisch', en was er in de uren en dagen na de overstromingen 'te weinig materiaal om mensen uit hun huizen te redden'. Oppositiepartij N-VA vraagt in de Kamer een federale onderzoekscommissie naar de overstromingen. Desquesnes is daar op zich niet tegen, 'maar de grootste vraagtekens betreffen volgens mij toch het Waalse, regionale niveau'.