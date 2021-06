Huisdieren waren een gewenste extra huisgenoot bij het uitbreken van de coronacrisis. Maar nu keren we stilaan terug naar de werkvloer, en zijn die beestjes het niet gewend om alleen thuis te zijn. Opvang- en uitlaatdiensten zien een verdriedubbeling in de vraag naar gezelschap overdag.

Een jaar lang waren we aan huis gebonden en werd wandelen onze nationale sport. Veel leuker om dat in gezelschap van een hond te doen. Alleen: die periode loopt op zijn einde. We mogen terugkeren naar de werkvloer, pikken onze hobby's weer op en kunnen weer langer op café of restaurant.

Maar de honden en katten die tijdens de coronacrisis werden geadopteerd, zijn het niet gewend om alleen te blijven. Op vacaturewebsites wordt dan ook gezocht naar enthousiaste dierenverzorgers om overdag bij de gezelschapsdieren langs te gaan. 'Huisdieren zijn meer dan ooit een echt onderdeel van het gezin', zegt Cathy Gorrebeeck, eindverantwoordelijke bij Cat-Alicious. Die dierenoppasdienst zet freelancers in om aan huis te gaan zodat Fifi een wandeling kan maken of Minoes haar brokjes krijgt.

'Tijdens de pandemie is de vraag naar onze diensten vrijwel volledig verdwenen. We vielen terug op tien tot twintig procent van onze omzet. De voorbije maanden is de balans echter volledig omgeslagen. De vraag naar een dierenoppas is bijna verdrievoudigd in vergelijking met het pre-coronatijdperk. Vorige week hebben we onze vierduizendste klant mogen verwelkomen. We proberen in elke regio een vaste freelancer naar klanten te sturen. Door de toegenomen vraag en de vraag in nieuwe regio's, moeten we op zoek naar extra oppassers. We willen dat onze klanten op een vaste freelancer kunnen rekenen, die kwalitatieve tijd met het huisdier kan doorbrengen. Het mag geen bandwerk zijn.'

De stijgende vraag naar ontspanning voor honden ziet ook Dirty Dogz, de dagopvangdienst van dierenasiel Animal Trust uit Melle. 'Vroeger had we een vijftal honden die wekelijks minstens een dag in opvang kwamen', zegt eigenaar Eline Ghekiere. 'De voorbije weken kwamen er gemiddeld 35 honden per week. Het valt op dat de meeste van die dieren in het voorbije jaar werden geadopteerd. Maar zelfs honden die voor de coronacrisis alleen konden blijven, hebben het daar nu moeilijk mee.' Die honden tonen opeens probleemgedrag, zoals janken of plassen in huis.

Kantoorhond

Een alternatief is je huisdier meenemen naar de werkvloer. Dierenrechtenorganisatie Gaia riep werkgevers eerder deze maand al op om honden toe te laten. Bijna de helft van de Belgische ondernemingen laat honden toe op de werkplek: 39 procent in Vlaanderen, 44 procent in Brussel en 52 procent in Wallonië. Dat bleek uit een rondvraag die Gaia in maart liet uitvoeren.

'We weten maar al te goed dat eenzaamheid niet goed is voor het hondenwelzijn en anderzijds dat de aanwezigheid van een hond op de werkplek heel wat voordelen biedt, zowel voor de hond als voor de werknemers', zegt voorzitter Michel Vandenbosch. 'Het zou dus zonde zijn de sprong niet te wagen.' Om ondernemingen te motiveren, stelde Gaia een modelreglement ter beschikking van de ondernemingen. Daarin staat bijvoorbeeld dat het voorrecht om een hond mee te brengen naar het werk uiteraard ondergeschikt is aan de gezondheid, de veiligheid en het comfort van al wie met de hond in contact komt. Daarnaast wijst het ook op de plichten van de personen die hun hond meebrengen, zoals rond netheid.

Volgens Ghekiere van Dirty Dogz is er wel een duidelijke mentaliteitswijziging rond huisdieren: ze worden in de meeste gevallen geen volledige dag meer alleen gelaten. Een gelukkige en rustige hond is een gelukkig baasje. Al vreest ze wel voor de toekomst als alles weer kan en mag, zonder beperkingen. 'Ik hoop dat mensen voor een oppasdienst of dagopvang blijven kiezen, maar ik denk dat we in de komende maanden een toename zullen zien van honden die worden afgestaan aan het asiel. En dan vooral honden die nooit geleerd hebben om alleen thuis te blijven.'

