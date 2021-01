De zwarte bladzijde van de zaak rond Melikan Kucam moet zo snel mogelijk worden omgeslagen, vinden de N-VA'ers. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 'Dit is echt wel fout gelopen.'

'Laten we hopen dat er nu geen geheimen meer bovenkomen.' Bezorgd blikt een N-VA-parlementslid vooruit. De zwarte bladzijde van de zaak rond Melikan Kucam moet zo snel mogelijk worden omgeslagen. 'De man is veroordeeld, alles ligt op straat.' Maar de mandataris weet dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan. De N-VA en gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zullen nog een tijdlang de gevolgen voelen.De veroordeling door de Antwerpse correctionele rechtbank vorige week is er dan ook naar. Melikan Kucam werd schuldig bevonden aan mensensmokkel, passieve omkoping en het leiden van een criminele organisatie. Het gewezen Mechelse N-VA-gemeenteraadslid krijgt tot acht jaar effectieve gevangenisstraf en een boete van 696.000 euro. Een gevolg van fraude met humanitaire visa voor Assyrische christenen uit het oorlogsgebied in Syrië en Irak. Als vertrouwenspersoon van het kabinet-Francken gaf Kucam lijsten door aan het kabinet met namen die in aanmerking moesten komen voor een visum. Hij vroeg de christenen bedragen van 2500 tot 7500 euro, in ruil voor een plaats op de lijst. Kucam tekende al beroep aan.Het kabinet van Francken gaat vrijuit. Maar over de politieke verantwoordelijkheid van Theo Francken bestaat geen twijfel. Ook bij hemzelf niet. Mocht hij nog staatssecretaris zijn geweest, dan zou 'ontslag wellicht onvermijdelijk geweest zijn', zei Francken op de radio. Binnen de N-VA willen weinigen reageren, en al zeker niet met naam en toenaam. Een mandataris laat zich ontglippen dat de partij hiervoor een interne strategie heeft opgesteld. De N-VA staat erom bekend een falanx te vormen rond kwetsbare leden. De ernst van de situatie is dan ook tot iedereen doorgedrongen. 'De kloof tussen fans en critici van Theo is duidelijker geworden', zegt een partijtopper. 'Er is geen anti-Theosfeer ontstaan, maar er is hem ongetwijfeld vaker gezegd dat hij toch beter voorzichter was opgetreden.'Francken beseft dat, en heeft dat intern zo overgebracht. De partijtopper: 'Zijn voluntaristische beleid was volledig in lijn met zijn visie op asiel en migratie. Maar dit is echt wel fout gelopen.'De partij beseft goed dat de gerechtelijke uitspraak gefundenes Fressen is voor politieke tegenstanders. Dat Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert de dag van de uitspraak zelf de televisiestudio's van Terzake opzocht, is daar een voorbeeld van. Lachaerts communicatiedirecteur, Thomas Vanwing, stelde de kwestie via Twitter op scherp: 'Kan de man nog geloofwaardig optreden als woordvoerder rond asiel en migratie?' Ook de SP.A weet dat. Kamerlid Ben Segers deelde dagenlang het campagnefilmpje van de N-VA uit 2014 waarop Kucam pleit voor eerlijke migratie 'zonder achterpoortjes'. Een N-VA'er zegt het lastig te hebben met de foto's die circuleren van Francken en Kucam op nieuwjaarsrecepties. 'Natuurlijk komt dat aan.' Een topper: 'Het valt te bezien wat de effecten zullen zijn voor Theo. Maar wat kan hij nog doen? Ontslag nemen als burgemeester van Lubbeek?'