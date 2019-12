Na een klein decennium in de Wetstraat kiest N-VA-woordvoerder Bram Bombeek voor de boerenstiel.

Bram Bombeek kapt met het woordvoerderschap van de N-VA-Kamerfractie. Hij gaat samen met zijn ouders hun familiale fokbedrijf voor Belgisch witblauw in Denderleeuw omvormen tot een 'regeneratief' bedrijf. 'We verkopen enkel in de korte keten, dus direct aan de consument', zegt hij. 'Distributie en marketing doen we zelf. En de dieren moeten buiten kunnen lopen.'

...