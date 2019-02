N-VA wil jongste kerncentrales 10 jaar langer openhouden

In de aanloop naar 26 mei organiseert N-VA een reeks V-dagen, studiedagen over verschillende onderwerpen. Zaterdag hebben zowat 800 N-VA-leden zich in Gent gebogen over het thema energie en ecologie. Hoewel er ook gesproken werd over voedselvoorziening, afval en klimaatadaptatie lag de focus vooral op energievoorziening en met name op de (on)zin van kernenergie in de toekomstige energievoorziening.

Die focus heeft vooral te maken met de centrale spreker op de studiedag, de Amerikaan Michael Shellenberger, een voormalige milieuactivist die een van de grondleggers is van het zogeheten ecomodernisme. Op energievlak is Shellenberger een groot pleitbezorger voor kernenergie. Volgens hem gaat het om een goedkope, veilige en klimaatvriendelijke oplossing.

De Belgische elekriciteitsvoorziening is voor de helft afhankelijk van kernenergie. Als België ook de andere helft nucleair wil invullen, zijn er volgens Shellenberger gewoon drie extra kerncentrales nodig.

Dat verhaal staat natuurlijk haaks op de geplande kernuitstap in 2025. N-VA heeft al langer kritiek op die timing. De huidige nucleaire capaciteit tegen 2025 vervangen door hernieuwbare bronnen en (nieuwe) gascentrales is volgens de partij onhaalbaar en onbetaalbaar. Daarom pleit N-VA al langer voor het 10 jaar langer open houden van de twee jongste nucleaire centrales. 'Op die manier laat je het licht branden, blijft de prijs betaalbaar en vermijd je 6 miljoen ton CO2 en dat tien jaar lang. Om je een idee te geven: dat is het equivalent van alle auto's in Vlaanderen van de baan halen. Alle personenwagens. En dat dus tien jaar lang', aldus Anneleen Van Bossuyt, die het slotwoord hield op de studiedag.

Zij daagt de andere partijen, en met name oppositiepartij Groen, uit om uit te leggen hoe ons land zonder kernenergie zal kunnen na 2025. 'Ik wil cijfers zien', aldus Van Bossuyt. 'Geef ons duidelijkheid over de factuur van de kernuitstap. Want de bevoegde minister mag er nog zoveel mist over spuien: dat zal geen vijftien euro per gezin zijn, maar een factuur van 9 miljard, meer dan anderhalve keer de Turteltaks voor elk gezin. En dat om méér CO2 uit te stoten', aldus Van Bossuyt.

Hoewel N-VA op termijn (tegen 2065) ook uit kernenergie wil stappen, sluit de partij de bouw van een nieuwe centrale toch niet helemaal uit. 'Een nieuwe kerncentrale is bespreekbaar als dat economisch rendabel is', zo staat te lezen in de N-VA-brochure.