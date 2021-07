N-VA vindt dat Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) met de vzw Pool is Cool in gesprek moet gaan over de dresscode en het toelaten van de boerkini in het recent geopende Brusselse openluchtzwembad Flow.

'Er worden Vlaamse subsidies gebruikt voor een project waar er sprake kan zijn van segregatie. Wie betaalt, bepaalt', zegt Vlaams parlementslid Karl Vanlouwe. Minister Dalle betreurt dat er een 'identitaire polemiek' gevoerd wordt op de kap van een initiatief van een groep 'geëngageerde Brusselse burgers'.

Vorige donderdag opende in Anderlecht 'Flow' - het eerste Brusselse publieke openluchtzwembad in veertig jaar - de deuren. Maar dat nieuws over het initiatief van de vzw Pool is Cool werd snel overschaduwd door een stevige politieke en ideologische discussie. De reden voor die discussie? Het aparte zwemuurtje voor vrouwen op zaterdag tussen 11 en 12 uur en de beslissing om de boerkini toe te laten.

Segregatie

De discussie kreeg woensdag een verlengstuk in het Vlaams Parlement. Zo sprak Vlaams Belang-parlementslid Klaas Slootmans van 'een zoveelste vorm van islamiserig en soumission'. Ook N-VA-parlementslid Karl Vanlouwe heeft kritiek op de gescheiden zwemuurtjes en vooral op het toelaten en 'actief ter beschikking stellen van boerkini's'. Volgens Vanlouwe kan het project - dat ook vanuit Vlaanderen subsidies krijgt - leiden tot 'segregatie' en moet minister Dalle daarom met de initiatiefnemers in gesprek gaan over de dresscode.

'Identitaire polemiek'

Minister Dalle betreurt dat er rond het openluchtzwembad een 'identitaire polemiek' is ontstaan en dat het burgerinitiatief daarmee in een negatief daglicht is gekomen. Volgens Dalle heeft het aparte zwemuurtje voor vrouwen niets met de islam te maken. 'Dat ene uurtje op zaterdag is gericht op alle vrouwen. Met de islam heeft dat vrouwenuurtje niets te maken', aldus Dalle. De CD&V-minister wijst er ook op dat er tijdens het zwemuurtje afgelopen zaterdag 'geen hoofddoek te zien' was.

Spreken van segregatie vindt de CD&V-minister ook overdreven. 'Het gaat om 1 tijdslot op 57. De overige 56 zijn voor iedereen toegankelijk', aldus Dalle, die erop wijst dat er ook elders in Vlaanderen en in het buitenland gewerkt wordt met aparte sport- of zwemuren voor vrouwen. Dalle wijst er ook op dat er rechtspraak bestaat over het toelaten van de boerkini. 'Op juridisch vlak lijkt me dat een verdedigbare keuze van de initiatiefnemers', aldus Dalle.

