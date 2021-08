N-VA-voorzitter Bart De Wever en Kamerlid Michael Freilich roepen België op om weg te blijven van de antiracismeconferentie van de Verenigde Naties op 22 september in New York.

Volgens de partij baadt de conferentie in een sfeer van 'rauwe Jodenhaat en antisemitisme'.

Antiracismeconferentie

De conferentie herdenkt de twintigste verjaardag van de World Conference Against Racism (WCAR), die in 2001 in het Zuid-Afrikaanse Durban plaatsvond.

De conferentie, en haar opvolgmomenten door de jaren heen, 'werden gekaapt door Arabische landen en extreemlinkse ngo's en ontaardden zo in een haatfestijn tegen Joden en Israël', zeggen De Wever en Freilich. Zo waren er volgens hen antisemitische pamfletten te zien en werden de fictieve 'Protocollen van de wijzen van Sion', die ook door de nazi's werden gebruikt, er uitgedeeld.

'Tientallen westerse landen hebben reeds aangegeven niet te zullen deelnemen aan deze conferentie die eerder 'voor' racisme is in plaats van ertegen', zegt Freilich. 'België is zo een eiland geworden in onze regio te midden van onze buurlanden Duitsland, Nederland, het VK en Frankrijk, die allen expliciet hebben aangegeven de conferentie te zullen boycotten. Buiten Europa hebben ook onze belangrijkste bondgenoten, waaronder de VS, Canada en Australië, hetzelfde gedaan.

'Waar wacht deze regering nog op? Enerzijds seksisme, racisme en genderproblematiek aankaarten en anderzijds antisemitisme oogluikend vrij spel geven. Linkse wokers kunnen dat blijkbaar.'

In hun persbericht laten De Wever en Freilich ook Yohan Benizri, de voorzitter van het Coördinatiecomité van Joodse verenigingen van België, aan het woord. 'We kennen en respecteren de sterke multilateralistische positie van België en zijn diplomatieke verbintenissen', zegt hij. 'Het gaat er niet om deze in twijfel te trekken, maar om te beseffen dat de aandrang om deel te nemen aan deze maskerade onhoudbaar is geworden. Fouten maken is des mensen, maar volharden in deze fouten is des duivels. De eer van ons land staat op het spel en zijn geloofwaardigheid in de strijd tegen antisemitisme is de afgelopen jaren al sterk aangetast.'

