Na CD&V maakt nu ook N-VA van de abortuskwestie een breekpunt in de federale formatie. CD&V en N-VA zijn tegen het voorstel van liberalen, socialisten, groenen en PVDA om de abortuswet te versoepelen. 'Ik kan u zeggen dat als partijen op de groene knop drukken voor een wet die ik echt schandelijk vind, dat het dan erg moeilijk is om met diezelfde partijen de volgende dag te doen alsof er niks is gebeurd', zei N-VA-voorzitter Bart De Wever zaterdag aan de VRT.

Het voorstel haalt abortus volledig uit de strafwet en verlengt de termijn van twaalf naar achttien weken. De verplichte bedenktijd wordt ingekort van zes tot twee dagen en er komen strafsancties voor wie abortus wil verhinderen. Een brede meerderheid van socialisten, liberalen, groenen, PVDA en DéFI steunt het voorstel. CD&V, N-VA en Vlaams Belang tonen zich felle tegenstanders. De kwestie veroorzaakt poltieke deining. CD&V-voorzitter Joachim Coens wil dergelijke ethische kwesties bespreken binnen het kader van een regeringsvorming.

Het voorstel had vorige week al gestemd moeten worden, maar door een nieuw advies aan de Raad van State te vragen bekwam CD&V uitstel. Het advies is er nu, zodat het parlement mogelijk nog deze week over de kwestie kan stemmen. De zaak dreigt de formatiegesprekken ernstig te bemoeilijken. CD&V-voorzitter Coens probeert momenteel samen met zijn liberale collega's Egbert Lachaert (Open Vld) en Georges-Louis Bouchez (MR) om een Arizona-coalitie in het zadel te krijgen, waarbij N-VA, cdH en sp.a aan boord worden gehaald. Maar de Arizona-partijen zijn dus verdeeld over de abortuskwestie.

Open Vld en MR en sp.a steunen het voorstel, terwijl CD&V, N-VA en in beperktere mate ook het cdH tegen zijn. CD&V-voorzitter Coens zei al eerder dat hij wil dat de kwestie voor zijn partij heel gevoelig is en daarom binnen het kader van de formatie moet worden besproken.

Nu voert ook Bart De Wever de druk op (vooral) de liberalen op om niet tot een stemming over te gaan. 'Ik kan u zeggen dat als partijen op de groene knop drukken voor een wet die ik echt schandelijk vind, dat het dan erg moeilijk is om met diezelfde partijen de volgende dag te doen alsof er niks is gebeurd is', zei De Wever aan de VRT, in de marge van een 11 juli-viering in Antwerpen. 'Dat is eigenlijk onmogelijk, dat zal niet lukken. Als die partijen elkaar zo geweldig vinden dat ze op die basis een regering kunnen vormen met socialisten, communisten en groenen, dan moeten ze dat maar doen. Dat zal een regering zijn die in Vlaanderen nul komma nul draagvlak heeft.'

