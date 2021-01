N-VA-fractieleider Peter De Roover wil eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) in het parlement aan de tand voelen over de Open VLD-nieuwjaarsreceptie. 'Wat voor signaal geef je hiermee aan het publiek?'

Een dag na de positieve nieuwjaarsboodschap van Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert zitten de Vlaamse liberalen in het defensief. Aanleiding zijn de foto's die circuleren van de nieuwjaarsreceptie van de partij.

Op sociale media spraken mensen als grondwetspecialist Hendrik Vuye (UNamur) en privacy-activist Matthias Dobbelaere-Welvaert schande van het opzet. Dat naast de politici Lachaert en premier Alexander De Croo (Open VLD) ook tv-persoonlijkheid Eline De Munck, slam poet Lisette Ma Neza en zelfs een muziekband aanwezig waren in één ruimte, deed hen de wenkbrauwen fronsen.

Real story: audiovisuele productie, zoals je ze elke dag ziet, met de nodige social distance. pic.twitter.com/QsAiG770sq — Egbert Lachaert (@egbertlachaert) January 17, 2021

Volgens Lachaert ging het om een 'audiovisuele productie zoals je ze elke dag ziet', waarmee hij verwijst naar tv-programma's als De Zevende Dag. Bovendien verzekert de partij dat de nodige afstand gewaarborgd bleef en de ruimte voldoende geventileerd was.

Het Laatste Nieuws legde zijn oor al te luisteren bij viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). Die oordeelt dat de productie professioneel verliep en beschrijft de hetze als 'een beetje spijkers op laag water zoeken'.

Bomma

Maar met die uitleg neemt de N-VA geen genoegen. Fractieleider Peter De Roover wil de premier zelfs interpelleren in het parlement. De oppositiepartij stelt drie vragen: zijn er gezondheidsrisico's genomen, was het event conform de coronamaatregelen en vindt de premier zijn deelname gepast gezien zijn voorbeeldfunctie? 'We zitten in omstandigheden waarin zelfs een tweede bomma of bompa tijdens een kerstfeest een overtreding vormt op de maatregelen,' zegt De Roover aan Knack.

Interpellatie aan premier De Croo over bedrijfsfeestje #OpenVLD21 is vertrokken. pic.twitter.com/WmXPCBUG1b — Peter De Roover (@PeterDeRoover1) January 17, 2021

De Roover zegt ervan overtuigd te zijn dat de Open VLD'ers hun gezond verstand hebben gebruikt. 'Maar dat wil nog niet zeggen dat men de formele regels heeft nageleefd', zegt hij. 'De Croo is de grootste pleitbezorger van de regels, die bijzonder streng zijn. "Tous ensemble", zegt men, maar dit was net iets te veel ensemble. Wat voor signaal geef je hiermee aan het publiek?'

Op de achtergrond van het steekspel speelt de verzuurde relatie tussen de N-VA en de Open VLD. Voorzitters Bart De Wever en Egbert Lachaert leven sinds de vorming van de regering-De Croo op voet van oorlog.

