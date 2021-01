Oppositiepartij N-VA moest het donderdagmiddag ontgelden tijdens een debat over de gebeurtenissen van woensdag in Washington. Groen- en sp.a-fractieleiders Kristof Calvo en Melissa Depraetere wezen Theo Francken met de vinger, premier Alexander De Croo verwees subtiel naar de veel gehoorde kritiek dat de federale regering illegitiem zou zijn omdat ze geen Vlaamse meerderheid heeft.

De plenaire Kamer begon donderdag met een debat over de gebeurtenissen van gisteren/woensdag in de VS. Een horde aanhangers van de Amerikaanse president Donald Trump bestormde daar het Capitool tijdens de zitting om de Democraat Joe Biden officieel te bekrachtigen als president. Even daarvoor gaf Trump nog een opruiende toespraak, waarin hij opnieuw herhaalde dat de kiesuitslag in de VS vervalst zou zijn.

'Wat nu gebeurd is, is het rechtstreekse gevolg van dat soort retoriek', antwoordde premier Alexander De Croo op vragen uit alle fracties op Vlaams Belang en PS na. 'Diegenen die zich de voorbije jaren zorgen hebben gemaakt, onder wie velen hier in dit halfrond: jullie waren niet hysterisch, niet verblind door een afkeer. De vragen die gesteld werden, waren terecht', sprak De Croo.

De premier herhaalde dat de regering fake news wil aanpakken, zoals in het regeerakkoord staat. Het gaat dan niet om het beknotten van de vrijemeningsuiting, verzekerde hij, maar wel om de aanpak van 'desinformatie die intentioneel en systematisch en opnieuw en opnieuw gebruikt wordt om een bepaalde groep te kleineren, te destabiliseren, om schade toe te brengen die leidt tot tweedracht en polarisering.'

De Croo riep de Kamer daarna op om 'weg te blijven van een bepaalde retoriek', en leek daarbij vooral N-VA en Vlaams Belang met de vinger te wijzen. 'Men zou beweren dat een bepaalde meerderheid illegitiem is: laat ons duidelijk zijn, de enige leidraad die we hebben, is de Grondwet', zei hij. De premier leek daarmee te verwijzen naar de kritiek van de rechtse oppositiepartijen op het gebrek aan een meerderheid van de regering in de Nederlandse taalgroep.

Groen-fractieleider Kristof Calvo ging verder en noemde N-VA-Kamerlid en gewezen staatssecretaris Theo Francken bij naam, omdat die ooit zei dat Trump 'op een slimme manier aan politiek doet'. Ook sp.a-fractieleidster Melissa Depraetere verwees naar 'de staatssecretaris die enkele maanden geleden nog zei dat Trump op een slimme manier aan politiek doet'.

N-VA-fractieleider Peter De Roover veroordeelde de gebeurtenissen in de VS. 'De zittende president heeft gisteren zelf het systeem in diskrediet gebracht door een nieuwe rode lijn te overschrijden, door de legitimiteit van het democratische bestel in vraag te stellen. Ik moet mijn grootste afkeer uitspreken tegen dit soort revolutionaire onzin', zei hij.

De Roover is wel beducht voor de strijd tegen fake news die de federale regering wil voeren. 'Ik heb de indruk dat sommigen gisteren met een zin voor instrumentalisering naar de beelden hebben gekeken. Maar ik zie tussen de regels een nieuw gevaar opduiken, namelijk dat van het aan banden leggen van het recht op vrijemeningsuiting', aldus De Roover. De opmerkingen van Calvo deed De Roover af als 'klassiek groen venijn, dat bruggen opblaast en alleen maar polarisering zoekt'.

