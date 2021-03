N-VA wil een parlementair debat over de afschaffing van de avondklok. De federale oppositiepartij legt daarom een wetsvoorstel neer, in de hoop de andere partijen kleur te laten bekennen.

Bij het jongste Overlegcomité werd niet geraakt aan de avondklok, in het Vlaams gewest van middernacht tot 5 uur 's ochtends. Niet iedereen staat echter nog achter de maatregel. De liberale partijen zijn koele minnaars en ook Vlaams minister-president Jan Jambon herhaalde zondag dat hij er graag snel vanaf wil.

N-VA dient nu in de Kamer een wetsvoorstel in om de avondklok af te schaffen, laat fractieleider Peter De Roover weten. 'Door het neerleggen van ons wetsvoorstel dwingen we de regering om haar beleid daaromtrent te verantwoorden en alle Kamerleden om hierin kleur te bekennen', aldus De Roover.

Hij rekent alvast op de steun van Open Vld. 'We zullen de dringende behandeling van ons wetsvoorstel vragen, zodat het debat in de Kamer snel kan worden gevoerd. Basisrechten inperken bij ministerieel besluit, zonder open debat met de pro's en contra's en zonder de afweging van de proportionaliteit is voor ons onaanvaardbaar.'

