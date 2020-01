Meer dan een jaar na de omstreden onlinecampagne tegen het pact van Marrakesh, blijkt dat de N-VA één van de beelden heeft gefotoshopt.

Begin december 2018 verzonk de regering-Michel in de zogenaamde 'Marrakeshcrisis'. De N-VA wilde het VN-Migratiepact, beter bekend als het pact van Marrekesh, als grootste regeringspartij niet onderschrijven. Daarmee kwam de partij van Bart De Wever lijnrecht tegenover regeringspartners CD&V, Open VLD en MR te staan.

Om het verzet tegen de tekst kracht bij te zetten, plaatste de N-VA een visuele campagne online. Luttele uren later werd die echter ingetrokken. De toon van de beelden en de bijhorende tekst tegen het VN-Migratiepact deed critici denken aan de huisstijl van het Vlaams Belang. Ook premier Charles Michel (MR) reageerde verbolgen. N-VA verontschuldigde zich openlijk. 'De campagne heeft door de gekozen beelden haar doel voorbijgeschoten en wordt daardoor verkeerd begrepen.' Ook De Wever zelf gaf dat toe: 'We erkennen dat er een fout gemaakt is. Het is verloren energie en het zaait verwarring op een moment dat we dat kunnen missen als kiespijn.'

De partij hield evenwel vast aan het feit dat de beelden, hoewel stockbeelden, waarheidsgetrouw waren. 'Het zijn foto's van reële situaties zoals ze zich nu al voordoen. In het Maximiliaanpark. Aan de luchthaven', verdedigde toenmalig woordvoerder Joachim Pohlmann het in De Morgen. 'Dit is een harde realiteit van het falen van het Europees migratiebeleid. Het is niet iets wat niet werkelijk is. Je kan die situaties dagelijks in Brussel zien', aldus De Wever op Radio 1.

Nu, meer dan een jaar later, blijkt dat één van de beelden gefotoshopt werd door de partij. Een twitteraccount met de naam @ArbiterOfTweets bracht de feiten aan het licht. Een bepaald stockbeeld van drie jongemannen op een bankje werd vastgelegd in Duitsland. In het originele beeld tooit een poster voor de Beierse partij CSU de achtergrond. In de N-VA-campagne werd dat een reclamebord voor een horecazaak die onder meer mosselen met friet aanbiedt.

De onthulling bracht al enkele reacties teweeg op sociale media. Onder meer de partijwoordvoerder van Open VLD heeft het over 'beeldmanipulatie'. 'Ik kan me niet inbeelden dat ik mijn eigen team daar de opdracht toe zou geven', zegt hij nog op Twitter.

Wat valt er nog op? Dat reclamebord met mosselen en biefstuk?



Dat is nep.



In de oorspronkelijke foto zien we op diezelfde plaats een poster hangen van de Duitse christendemocratische partij CSU, die op 22/09/2015 een bezoek organiseert aan een lokaal klooster in Alzgern.



9/ pic.twitter.com/lmSVTrOaVz — Arbiter (@ArbiterOfTweets) January 21, 2020

Gevraagd naar een reactie zegt de N-VA-woordvoerder dat 'men daar niet veel achter moet zoeken'. 'Het ging om een affiche voor een Duitse politieke partij. Die konden we niet gebruiken, dus hebben we die gewoon gewijzigd.'

Maar spreekt die bewerking de verdediging van De Wever en Pohlmann dan niet tegen? 'Nee', zo luidt het op het partijhoofdkwartier. 'De boodschap is inhoudelijk dezelfde. Die ging over het migratiebeleid in Europa. En Duitsland ligt toch nog steeds in Europa, niet?'

Op het gegeven dat hetzelfde gefotoshopte beeld ook werd gebruikt door het Vlaams Belang wil de N-VA niet reageren.

