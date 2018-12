Live N-VA en PS gaan na de middag langs bij de koning

13:53

Leterme: 'Deze keer zit ik er voor niets tussen'

In de Kamer is woensdag een bronzen borstbeeld onthuld van ex-premier Yves Leterme. Het toeval wil dat de plechtigheid daags na de val van de regering-Michel was gepland. Als premier moest Leterme zelf immers het ontslag van zijn twee regeringen aanbieden. Na de val van zijn regering in 2010, toen het 541 dagen duurde om een nieuwe regering te vormen, was hij de langst zittende premier in lopende zaken ooit. 'Misschien zit er in die coïncidentie wel enige symboliek', zei Leterme bij de onthulling. 'Ik hoorde pas bij aankomst op Zaventem dat de regering gevallen was. Deze keer zit ik er voor niets tussen'.

In zijn dankwoord kwam Leterme onder meer terug op de periode dat hij de regering in langlopende zaken leidde, in nauwe samenspraak met het parlement. 'Dat was zeer uitdagend en delicaat'. Volgens Leterme is het land toen blijven werken dankzij de burgers, maar ook dankzij politici 'die het algemeen belang boven het partijbelang' plaatsten.