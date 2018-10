'N-VA en de media hebben Vlaams Belang te snel afgeschreven'

'De grote overwinning van Vlaams Belang is voor mij het belangrijkste resultaat van gisteren,' zegt politoloog Bart Maddens (KU Leuven), die de Vlaamse Beweging als zijn broekzak kent. 'De stijging is moeilijk te ontkennen,' beaamt ook Karl Van Camp, bezieler en hoofdredacteur van 't Pallieterke. Ze hebben gelijk: het Vlaams Belang - en bij uitbreiding uiterst rechts - is één van de grote winnaars van de lokale en provinciale verkiezingen. In Ninove haalt Guy D'Haeseleer liefst 40 procent, in Denderleeuw is Vlaams Belang eveneens de grootste, en in Schoten en Aalst haalt de partij met erg verdienstelijke scores een tweede plaats achter N-VA.

...