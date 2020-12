N-VA is de grote verliezer in een nieuwe peiling van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws. De Vlaams-nationalisten duiken onder de grens van 20 procent en stranden op 19,9 procent van de kiesintenties.

Vlaams Belang blijft virtueel veruit de grootste partij. Vlaams Belang was in alle peilingen sinds de verkiezingen van 26 mei 2019 de grootste, en blijft dat ook in deze peiling. Mochten er vandaag verkiezingen zijn, dan haalt de extreemrechtse partij 26,3 procent van de stemmen. Dat is iets minder dan in een vorige editie van 'De Grote Peiling' in oktober, maar wel een pak meer dan het verkiezingsresultaat van het Vlaams Belang in 2019. De partij van Tom Van Grieken haalde toen net geen 19 procent van de stemmen.

'Ik blijf optimistisch'

De N-VA was in de lente van vorig jaar de grootste partij met 25,5 procent van de stemmen. Maar de Vlaams-nationalisten kunnen volgens de peiling op dit moment geen 20 procent van de kiezers overtuigen. De partij zakt weg tot 19,9 procent, terwijl ze in de peiling van oktober nog rond de 22 procent schommelde. In VTM-Nieuws noemde N-VA-voorzitter Bart De Wever de peiling 'statistisch niet relevant', al gaf hij wel aan dat het psychologisch geen fijn resultaat is: 'Maar ik blijf optimistisch'.

CD&V en Open VLD, in Vlaanderen de coalitiepartners van N-VA, gaan er dan weer op vooruit in vergelijking met de peiling van oktober, al blijven ze wel onder hun verkiezingsresultaat van 2019. De christendemocraten en liberalen zouden respectievelijk 12,4 en 12 procent van de kiezers kunnen overtuigen als er vandaag verkiezingen werden georganiseerd. Voorzitters Joachim Coens en Egbert Lachaert zien zich wel opnieuw gepasseerd door SP.A-voorzitter Conner Rousseau en zijn erg zichtbare minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. De socialisten peilen op 13,6 procent. Dat is 0,1 procentpunt minder dan in de peiling van oktober, maar wel beter dan de 10,8 procent van de verkiezingen in 2019. De SP.A kan zich daarmee virtueel de derde partij van Vlaanderen noemen.

De groenen moeten het met 8,1 procent stellen, bijna 2 procentpunt minder dan in het verkiezingsresultaat van mei vorig jaar, maar wel iets beter dan de peiling van oktober, toen Groen nog op 7,6 procent stond.

De extreemlinkse oppositiepartij PVDA sluit het rijtje af met 6,5 procent, een half procentpuntje meer dan in de peiling van oktober en bijna een volledig procentpunt beter dan het verkiezingsresultaat.

De Croo populairst

Premier Alexander De Croo (Open VLD) mag zich voor de tweede peiling op rij de populairste politicus van Vlaanderen noemen. 63 procent van de ondervraagden wil De Croo de komende maanden een belangrijke rol zien spelen. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) staat op een gedeelde tweede plaats met N-VA-voorzitter Bart De Wever.

De Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL en Le Soir werd afgenomen tussen 2 december en 8 december door Ipsos, dat daarvoor online 2535 Belgen van 18 jaar en ouder bevroeg. Iets meer dan 1.000 van die mensen waren Vlamingen. De foutenmarge in Vlaanderen bedraagt 3,1 procent.

