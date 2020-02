Kamerlid en burgemeester van het Antwerpse Edegem Koen Metsu richt zich in een opiniestuk tot justitie. Hij kan niet geloven dat een sans-papiers, verdacht van een overval in zijn gemeente, werd vrijgelaten wegens plaatstekort in een jeugdinstelling. Het parket kaatst de bal terug naar het 'wanbeleid' van het Vlaamse Agentschap Opgroeien, een bevoegdheid van minister Wouter Beke (CD&V).

'Een slag in ons gezicht.' Zo beschrijft N-VA-burgemeester Koen Metsu de gebeurtenissen die volgden op een overval op een supermarkt afgelopen dinsdag in zijn gemeente Edegem. Metsu beschrijft het relaas in een opiniestuk op Knack.be.

Een sans-papiers uit Eritrea werd snel na de overval gearresteerd door de politie. 'Na de cel een nacht op stelten te hebben gezet, wordt hij voorgeleid bij de jeugdrechter. Een kale reis, zo zou blijken', zo schrijft Metsu. De Eritreeër zou 16 jaar oud zijn, maar dat kon niet bevestigd worden.

'Machteloos blijven wij achter.' Koen Metsu (N-VA)

'Kom morgen maar eens terug, want momenteel is er geen plek voor de verdachte in kwestie', zo klonk het aanvankelijk, aldus Metsu. 'Twee dagen na zijn gewelddadige overval, krijgt de jeugdrechter een herkansing. Recht of onrecht. Een signaal geven dat wij de baas zijn, of aanvaarden dat zij de scepter of de dolk zwaaien.'

Het parket van Antwerpen vraagt de plaatsing van de minderjarige in een gesloten instelling. Volgens het parket spreekt de rechter ook daadwerkelijk de plaatsing uit. Maar door plaatsgebrek kon die plaatsing niet worden uitgevoerd. 'En dan komt de slag in ons gezicht', schrijft Metsu. 'Machteloos blijven wij achter. De rechter beslist de verdachte te laten beschikken zonder meer. Gezien er geen plaats is in een gesloten instelling. Geen bijkomende voorwaarden. Ik begrijp en deel de frustratie van de procureur.'

De N-VA'er richt zich daarop tot justitie. 'Wat wij als burgers mogen verwachten is dat de jeugdrechter niet voor de gemakkelijkheidsoplossing kiest, maar creatieve, bijkomende voorwaarden oplegt in afwachting dat er een bed vrijkomt.' De burgemeester vraagt dat 'Dame Justitia haar blinddoek afneemt', omdat de wereld is 'geëvolueerd'. 'Besef dat op dit ogenblik een méér dan verdachte van een gewapende overval waar we noch de identiteit, noch de leeftijd of verblijfplaats van kennen aan het ronddolen is in de Antwerpse straten, op zoek naar zijn volgende bron van inkomsten.'

Wouter Beke

Hij kijkt ook naar de politiek, met name naar de Vlaamse regering. 'In het regeerakkoord staat dat men het aantal plaatsen in gesloten jeugdcentra drastisch zal verhogen. Ik roep bevoegd minister, Wouter Beke (CD&V), op om hier vandaag nog werk van te maken. Gisteren was beter geweest.'

Metsu houdt naar eigen zeggen zijn hart vast. 'Binnen enkele weken volgt er wellicht een mea culpa na een open brief van het zoveelste onnodige en onschuldige slachtoffer. Intussen ben ik het als burger, als papa, als burgemeester, als voorzitter van de politiezone een beetje beu aan het worden.'

Kristof Aerts, woordvoerder van het Antwerpse parket, benadrukt tegenover Knack dat de jeugdrechter 'wel degelijk zijn verantwoordelijkheid heeft genomen'. 'Maar wij staan met onze rug tegen de muur wegens het plaatsgebrek.'

Het parket wijst de Vlaamse regering met de vinger. 'Dat de jongere vrijgelaten werd, is te wijten aan het wanbeleid van het Agentschap Opgroeien, en was zeker niet de keuze van de rechter of de procureur des Konings.' Dat agentschap valt onder de bevoegdheid van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Over de suggestie van Metsu om 'creatieve, bijkomende voorwaarden' op te leggen, is het parket duidelijk. 'De verdachte in kwestie beschikt niet over een adres in ons land. Dan is het praktisch onmogelijk om zulke maatregelen op te leggen.'

'Rechters zijn geen metsers'

Oud-vrederechter Jan Nolf bevestigt aan Knack dat het relaas van Metsu 'niet uitzonderlijk' is in Vlaanderen. 'De plaatselijke krantenwinkel om de hoek is tweemaal overvallen de laatste keer door minderjarigen die niet in instelling terecht konden omdat er geen plaats is.'

Nolf vindt het echter verkeerd van Metsu om zijn focus op justitie te leggen. 'Dit is rechterlijke onmacht', zegt hij. 'Metsu zou beter in eigen boezem kijken. Dat is een politieke kwestie van middelen. Ik ben de eerste om te zeggen dat centen niet de eerste oplossing zijn, maar wanneer het gaat over beton is het de uitsluitende verantwoordelijkheid van de politiek. Rechters zijn geen metsers.'

Vrijdagochtend deed procureur Ine Van Wymersch een gelijkaardige oproep in Het Laatste Nieuws. Haar parket Halle-Vilvoorde moest deze week zes jongeren vrijlaten wegens plaatsgebrek. 'Als de strafste maatregel die je kan vorderen in werkelijkheid een lege doos blijkt, dan ondermijnt dat ons gezag', aldus Van Wymersch. 'Het doet het vertrouwen in justitie ook geen goed.'

