N-VA blijft in het Europees Parlement in de fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers. Dat werd dinsdagavond op de partijraad beslist.

N-VA besliste dinsdagavond op de partijraad dat het de komende vijf jaar in het Europees Parlement bij de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) blijft. Een opvallende keuze, omdat werd aangenomen dat de standpunten van de Vlaams-nationalisten niet verzoenbaar waren met enkele andere partijen in dezelfde fractie.

Afgelopen woensdag kondigde de Spaanse Vox-partij aan dat het morgen tot de ECR wil toetreden. Vox is een dogmatische rechts-radicale partij die niet wil weten van het Catalaanse onafhankelijkheidsstreven. Vox stelde zich burgerlijke partij in de rechtszaak tegen 12 Catalaanse activisten en separatisten die mee hadden gewerkt aan het onafhankelijkheidsreferendum in oktober 2017.

De partij wil naar eigen zeggen ook in de rest van Europa vechten tegen regionalistische en separatistische strekkingen en werd door de Italiaanse Lega-voorzitter en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini meermaals het hof gemaakt om zijn Europese fractie Identiteit & Democratie bij te treden.

Nochtans ligt de Catalaanse zaak figuren zoals Europees lijsttrekker Geert Bourgeois en uittredend parlementslid Mark Demesmaeker erg nauw aan het hart. Demesmaeker ging afgelopen week nog demonstreren aan de zijde van voormalig Catalaans minister-president Carles Puigdemont in de Europese wijk.

Toen Vox vorige week bekend maakte dat het de fractie van N-VA zou vervoegen, zei Demesmaeker nog dat hij zich stevig tegen hun komst zou verzetten. Ten slotte staat er in de statuten van N-VA ook dat Vlaanderen onafhankelijk moet worden. Maar mocht het aan Vox liggen, komt daar niets van in huis.

De ECR herbergt nog enkele andere bedenkelijke partijen waarvan de standpunten in de verste verte niet overeenstemmen met die van N-VA. Zo verzette N-VA vorig jaar (tevergeefs) tegen de komst van de radicaal-rechtse Zweedse Democraten.

Daarnaast maakt ook de Poolse partij voor Recht en Rechtvaardigheid (PiS) deel uit van de fractie. De Poolse regeringspartij probeert al enkele jaren de rechtstaat te ondergraven en kijkt intussen aan tegen een mogelijkse schorsing in de Europese Raad. Opvallend: ook N-VA stemde voor die sanctieprocedure in het Europees Parlement.

Ook het Forum voor Democratie is onlangs bij de fractie bijgetreden. De partij van Baudet pleitte in het verleden meermaals voor een Nederlandse uitstap uit de Eurozone.

N-VA vindt het vooral belangrijk dat het in de fractie in alle vrijheid over wetsvoorstellen en amendementen kan kiezen.'De ECR is een zeer verscheiden groep die haar leden de grootst mogelijke vrijheid expliciet garandeert: vrijheid van stemming en communicatie. Daardoor kunnen wij als N-VA onze eigen koers blijven varen en onze eigen politieke standpunten brengen', meldt de partij in een verklaring.

In de ECR ligt de discipline om de partijlijn te volgen een stuk lager dan in de traditionele christendemocratische en sociaaldemocratische fracties. N-VA heeft drie zetels in het Europees Parlement, die zijn bestemd voor Geert Bourgeois, Assita Kanko en Johan Van Overtveldt.