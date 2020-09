MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil dat Sophie Wilmès ook in de nieuwe Vivaldi-regering premier blijft. Dat stelde hij in de uitzending C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI). Bouchez wijt op het evenwicht binnen de regering en de populariteit van Wilmès in het zuiden van het land. In De Zevende Dag brak ook Waals minister Jean-Luc Crucke een lans voor Wilmès.

Bouchez stelde vast dat de Vivaldi-coalitie naar links overhelt. In een centrumregering zou de leiding van de regering uit respect voor de politieke evenwichten dan ook best uit de liberale familie komt. 'We zitten in een coalitie met een meerderheid aan linkse parlementsleden. Indien we een regering die naar links helt met een linkse premier... Er moeten dus garanties voor de liberalen zijn dat hun beleidskeuzes gehoord worden', vond hij.

Voor de MR-voorzitter is de huidige premier de gepaste persoon om die functie te vervullen. 'In elk ander land ter wereld zou er zelfs geen discussie zijn over het behoud van Sophie Wilmès als eerste minister. In de opiniepeiling is zij met grote voorsprong de populairste aan Franstalige kant. Het zou goed zijn om af en toe de bevolking te volgen', aldus Bouchez, die eraan herinnert dat zij de eerste vrouwelijk premier van België is. Bij de groenen meent men ook bekwame mensen te hebben om de regering te leiden. 'Er is genoeg talent bij de Groen en Ecolo aanwezig om een premier te leveren.

Indien er consensus kan zijn over een groene premier, willen we die graag leveren', verklaarde Ecolo-covoorzitster Rajae Maouane. Maar zij ziet ook Wilmès zitten in de '16'. 'In een moeilijke periode heeft ze haar functie constructief en interessant vervuld. Hier is een feministe aan het woord: het is goed om meer vrouwen op verantwoordelijke functie te hebben. We zien dat landen die door een vrouw bestuurd worden, beter uit de crisis geraken', merkte ze nog op.

Aan Nederlandstalige kant duiken nog verschillende andere namen op om de leiding van de regering te nemen. Als voorzitter van de grootste formatie van Vivaldi is PS-voorzitter Paul Magnette een mogelijkheid. Maar aangezien aan Nederlandstalige kant er nipt geen meerderheid is, gaan ook Open Vld-minister Alexander De Croo en zijn CD&V-collega Koen Geens over de lippen.

