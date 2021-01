MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez verzet zich tegen de plannen van het officieel hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap om vanaf volgend academiejaar de hoofddoek toe te laten in zijn onderwijsinstellingen. 'Dat is onaanvaardbaar voor de MR', reageerde Bouchez op Twitter.

In het hoger onderwijs binnen de Franse Gemeenschap is het dragen van de hoofddoek al toegelaten in de meeste instellingen van het katholieke onderwijsnet. Vanaf volgend academiejaar zou dat ook het geval zijn voor de instellingen van het officiële net Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE). Volgens Julien Nicaise, bestuurder bij WBE, is daarover onlangs een consensus bereikt binnen de raad van bestuur. In die raad zetelen ook drie bestuurders die zijn aangeduid door MR.

Toch is de beslissing niet naar de zin van MR-voorzitter George-Louis Bouchez. Hij noemt de beslissing 'onaanvaardbaar'. Volgens hem zal het voor 'onnodige spanningen' zorgen.

Dit is geen beslissing van de Franse gemeenschapsregering. Ze is voor@MR_officiel niet aanvaardbaar: ze creëert opnieuw nutteloze spanning terwijl de vrijheid van de instellingen heel goed werkt. Wat is het statuut van deze aankondiging? 🇧🇪https://t.co/v5t5tF8aMr — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) January 16, 2021

In het hoger onderwijs binnen de Franse Gemeenschap is het dragen van de hoofddoek al toegelaten in de meeste instellingen van het katholieke onderwijsnet. Vanaf volgend academiejaar zou dat ook het geval zijn voor de instellingen van het officiële net Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE). Volgens Julien Nicaise, bestuurder bij WBE, is daarover onlangs een consensus bereikt binnen de raad van bestuur. In die raad zetelen ook drie bestuurders die zijn aangeduid door MR. Toch is de beslissing niet naar de zin van MR-voorzitter George-Louis Bouchez. Hij noemt de beslissing 'onaanvaardbaar'. Volgens hem zal het voor 'onnodige spanningen' zorgen.