De MR start een tuchtprocedure tegen Julien Reintjes, die naar aanloop van La Boum 2 had aangekondigd dat hij 'helmen zou breken' op de bijeenkomst in het Ter Kamerenbos.

'Stomverbaasd.' Zo reageerde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez naar eigen zeggen toen hij hoorde van de beelden en opmerkingen over de politie die zijn partijgenoot Julien Reintjens, gemeenteraadslid in Châtelet, op Facebook had geplaatst.

Reintjens had op Facebook verschillende berichten tegen de politiediensten geplaatst en gezegd dat hij 'helmen' wilde 'breken' op La Boum 2, het verboden festival dat op 1 mei in Ter Kamerenbos plaatsvond.

'Ik veroordeel zijn houding ten stelligste. Dit hoort in de MR niet thuis', reageerde de voorzitter van de Franstalige liberalen dinsdag op Twitter.

J’ai pris connaissance avec stupeur des propos et images d’un conseiller communal @MR_officiel à #Chatelet à l’égard de la police. Je condamne fermement une telle attitude qui n’a pas sa place au #MR. J’ai demandé le renvoi de l’intéressé (1/2) — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) May 4, 2021

Bouchez vraagt het betrokken gemeenteraadslid om zich voor de arbitrage- en bemiddelingscommissie van de MR verantwoordt. 'De commissie zal de nodige procedures opstarten. De MR steunt onafgelaten de vrouwen en mannen die ons elke dag beschermen', aldus Bouchez.

'Stomverbaasd.' Zo reageerde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez naar eigen zeggen toen hij hoorde van de beelden en opmerkingen over de politie die zijn partijgenoot Julien Reintjens, gemeenteraadslid in Châtelet, op Facebook had geplaatst. Reintjens had op Facebook verschillende berichten tegen de politiediensten geplaatst en gezegd dat hij 'helmen' wilde 'breken' op La Boum 2, het verboden festival dat op 1 mei in Ter Kamerenbos plaatsvond.'Ik veroordeel zijn houding ten stelligste. Dit hoort in de MR niet thuis', reageerde de voorzitter van de Franstalige liberalen dinsdag op Twitter. Bouchez vraagt het betrokken gemeenteraadslid om zich voor de arbitrage- en bemiddelingscommissie van de MR verantwoordt. 'De commissie zal de nodige procedures opstarten. De MR steunt onafgelaten de vrouwen en mannen die ons elke dag beschermen', aldus Bouchez.