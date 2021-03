Tijdens de parlementszitting van donderdag steunde oud-minister Denis Ducarme (MR) zijn partijvoorzitter en voormalige rivaal George-Louis Bouchez tegen vice-premier Sophie Wilmès (MR). 'Als de zelfstandigen het onderspit delven, delft de MR het onderspit', zei hij.

De messen zijn getrokken bij de MR na de beslissingen die het Overlegcomité woensdag trof en de snelle kritiek via tweet van voorzitter Georges-Louis Bouchez die daarop volgde. Premier Alexander De Croo (Open VLD) las zijn Franstalige liberale bondgenoot in het kernkabinet de les en tijdens de zitting in het parlement van donderdag uitte vice-premier Sophie Wilmès haar woede. Ze herinnerde er iedereen aan hoe essentieel het is 'het algemeen belang' te verdedigen in een gevoelige periode voor het land, met een nieuwe lockdown.

De messen zijn getrokken bij de MR na de beslissingen die het Overlegcomité woensdag trof en de snelle kritiek via tweet van voorzitter Georges-Louis Bouchez die daarop volgde. Premier Alexander De Croo (Open VLD) las zijn Franstalige liberale bondgenoot in het kernkabinet de les en tijdens de zitting in het parlement van donderdag uitte vice-premier Sophie Wilmès haar woede. Ze herinnerde er iedereen aan hoe essentieel het is 'het algemeen belang' te verdedigen in een gevoelige periode voor het land, met een nieuwe lockdown.De positie van Georges-Louis Bouchez, die zich donderdagavond op RTBF nader verklaarde, zou volgens sommige bronnen 'verzwakt' zijn. Anderen zeggen dat de situatie complexer is: de kopstukken van de partij zijn woedend dat hun voorzitter weer eens over de schreef gaat, na de crisis van afgelopen oktober, die volgde op geblunder bij het aanstellen van zijn ministers en zijn onophoudelijke aanvaringen tijdens de regeringsformatie. Bouchez zei daar bij de RTBF het volgende over: 'Wat mij boos maakt is dat terwijl duizenden mensen hun zaak moeten sluiten en moeten nadenken over een oplossing voor hun toekomst, wij urenlang praten over de tweet van Georges-Louis Bouchez'. Het videofragment, dat hij zelf deelde, kreeg als titel: 'Ik ben een man van overtuiging. Ik zal nooit nalaten te zeggen wat ik denk dat juist is.' Zelfs', gaf hij tegen RTBF aan, 'als het me mijn carrière kost.'In werkelijkheid zou het de kopstukken erom te doen zijn de voorzitter eraan te herinneren dat zijn positie broos is en dat een 'Commissie van Elf' geacht wordt toezicht te houden op zijn daden - dit werd afgelopen najaar besloten. 'Ze proberen Bouchez een stok in de wielen te steken', zegt een liberaal. De positie van Bouchez zou echter niet zo kwetsbaar zijn.Een ander verrassend element in het verhaal is dat Georges-Louis Bouchez door dik en dun gesteund wordt door oud-minister Denis Ducarme, zijn voormalige rivaal voor het partijvoorzitterschap. Ducarme heeft nochtans redenen om boos te zijn nadat hij in oktober een ministerspost misliep door een blunder van zijn voorzitter (die hem opnieuw in de Waalse regering wilde plaatsen in de plaats van Valérie De Bue, maar geen rekening had gehouden met de pariteitsregels). Maar inhoudelijk, in deze moeilijke zaak voor de MR, sluiten de twee mannen de rangen tegen Sophie Wilmès.Naar verluidt heeft Denis Ducarme tijdens de parlementszitting van donderdag een afwijkend standpunt ingenomen na het pleidooi van de vice-premier. 'Als de zelfstandigen het onderspit delven, delft de MR het onderspit', zei hij. Volgens hem kwamen de liberalen 'in hun blootje' uit dit Overlegcomité, dat besloot niet-essentiële winkels (behalve op afspraak) te sluiten en niet-medische contactberoepen weer een halt toe te roepen, terwijl de vooruitzichten op een heropening op 1 mei voor de horeca steeds verder wegebben. 'Mijn vertrouwen in dit Overlegcomité is aangetast', vertelde dezelfde Ducarme aan Le Vif.Met deze alliantie tussen de voorzitter en zijn vroegere rivaal zou de positie van Georges-Louis Bouchez 'minder in vraag gesteld zijn dan het lijkt', zo wordt gezegd. Wat er tussen die twee versies duidelijk is: de MR zwalpt en keert terug naar de oorlogssfeer van vroeger, toen Charles Michel Didier Reynders aanviel. Sommigen verwijten Sophie Wilmès dat ze haar rol als vice-premier niet voldoende ter harte neemt, dat ze Buitenlandse Zaken koos om haar rol als premier verder te zetten, en dat ze niet sterk genoeg is om het hoofd te bieden aan de socialisten alsook aan eerste minister Alexander De Croo, die niet bepaald de liberale belangen dient.Sophie Wilmès wenst geen commentaar te geven. Op de achtergrond betreuren sommige parlementsleden die haar steunen het 'kinderachtige' karakter van het voorzittersstandpunt en betreuren ze vooral het falende optreden van de MR, zowel inzake de aanpak van de pandemie als de positionering van de partij.Het is dus verre van gezellig in de MR. En David Clarinval, een andere federale minister, zit gevangen tussen de twee kampen. Donderdag verving hij Sophie Wilmès in de 'kern'. Wilmès kon wegens verplichtingen op Buitenlandse Zaken niet aanwezig zijn. Clarinval kreeg een bolwassing van Alexander De Croo en de PS over zich heen. Daarna belde hij zijn voorzitter om hem op de hoogte te brengen. David Clarinval is bevoegd voor zelfstandigen, en moet hun uiterst broze situatie aanpakken en leefbaar houden.Terwijl de MR op de rand van een zenuwinzinking staat, blijft het virus het land teisteren.Vertaling: Céline Bouckaert