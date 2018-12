MR draagt Jacques Brotchi voor als Senaatsvoorzitter

'Jacques Brotchi geldt als een wijze binnen de MR. Zijn kennis in ethische en gezondheidsdossiers en zijn moreel gezag worden ver buiten de MR geapprecieerd', verklaarde Chastel op Twitter. De volgende plenaire vergadering van de Senaat is op 14 december gepland. Dan zal de 76-jarige Brotchi de voorzittershamer overnemen van zijn partijgenote Christine Defraigne (MR), die niet langer in het Waals Parlement kan zetelen en dus ook geen deelstaatsenator kan zijn omdat ze schepen wordt in Luik.

De vermaarde neurochirurg Jacques Brotchi startte zijn politieke carrière in 2004 als gecoöpteerd senator. In 2009 verhuisde hij naar het Brussels Parlement, waar hij nog steeds zetelt. In 2014 werd hij deelstaatsenator. Brotchi zetelt ook in het parlement van de Franse gemeenschap.