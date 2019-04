MR-dissident Alain Destexhe: 'Alles is hier links: dát is het probleem van Franstalig België'

'Aan Vlaamse kant heb je een politiek debat, maar waar is de democratie aan ónze kant gebleven?' vraagt gewezen MR-politicus Alain Destexhe zich af. Uit onvrede met de koers van de Franstalige liberalen heeft hij zijn eigen partij opgericht. 'Wij mikken op een paar zetels, niet op een paar procent.'

Een nieuwe partij uit de grond stampen is pionierswerk. Dat valt goed te observeren in de kale kantoren van Listes Destexhe in de Wetstraat, waar Alain Destexhe en zijn medewerker met z'n tweetjes de laatste hand leggen aan de kieslijsten die de dag nadien moeten worden ingediend. Het is een chaotische eindsprint. Driehonderd kandidaten uit Brussel en Wallonië moeten snel-snel gewikt en gewogen worden, en soms nog over de streep gehaald. Geen wonder dat Destexhe moe oogt.

