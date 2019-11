Op bepaalde wegen filmen de aanwezige ANPR-camera's niet langer de achterkant van het voertuig, maar de voorkant. Motorrijders, die enkel achteraan een nummerplaat dragen, kunnen dus niet beboet worden bij mogelijke overtredingen. Dat stelde privacy-activist Matthias Dobbelaere-Welvaert vast.

Zowel op de E40 als op de E34 staan sommige ANPR-camera's niet langer gericht op de achterkant van de wagens, maar op de voorkant. Dat stelde privacyactivist Matthias Dobbelaere-Welvaert vast. De jurist vreest dat de camera's op die manier zullen worden ingezet voor gezichtsherkenning. Dobbelaere-Welvaert vroeg meer uitleg aan het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. Daar werd de gewijzigde opstelling van de camera's bevestigd, maar men ontkende die te willen gebruiken voor gezichtsherkenning.

Als voornaamste reden worden de vrachtwagens aangehaald. Heel wat bestuurders zouden immers rondrijden met een oplegger die een andere nummerplaat draagt dan die aan de voorkant van de vrachtwagen.

Een gevolg van het verplaatsen van de ANPR-camera's is dat motorrijders de dans ontspringen. Hun voertuigen hebben immers enkel achteraan een nummerplaat. 'Dat is een keuze die we moeten maken', klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer.