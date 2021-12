Het Overlegcomité oogstte scherpe kritiek in de Franstalige pers. 'De mensen kunnen niet meer volgen', zegt psycholoog Vincent Yzerbyt.

Ook in Franstalig België heeft het laatste Overlegcomité weinig handen op elkaar gekregen. 'De perscommentaren waren eensluidend negatief', zegt Vincent Yzerbyt, professor sociale psychologie aan de UCL. 'De betrokken politici hebben allemaal een slechte beurt gemaakt. Maar ook Bart De Wever kreeg kritiek, omdat hij als Antwerps burgemeester weigerde massa-evenementen in het Sportpaleis te verbieden. Met zulke leiders raken we nooit uit deze crisis, zo was de teneur in de commentaren.' Yzerbyt is lid van de Expertengroep Psychologie en Corona, die ook een stem heeft in de GEMS. 'Samen vormen we de GEMS Plus', zegt hij. 'Maar met of zonder plusteken, de waarheid is dat onze adviezen door de overheid nauwelijks worden gevolgd. Het jongste Overlegcomité is daar de beste illustratie van. Ik begrijp dat zulke beslissingen het resultaat zijn van politieke compromissen, maar men zou ten minste kunnen nadenken over de logische samenhang. De mensen kunnen echt niet meer volgen, ook niet de grote meerderheid die nog altijd gemotiveerd is om de maatregelen te respecteren. Neem nu het onderwijs: de mondmaskerplicht vanaf zes jaar, uitgelokt door de precaire situatie in de Vlaamse scholen, staat haaks op het beleid dat de Franstalige onderwijsminister Caroline Désir (PS) tot dusver heeft gevoerd. Dat wordt in Franstalig België slecht verteerd, en niemand begrijpt hier het virologische nut van de vervroegde kerstvakantie. Men had in november in het onderwijs moeten ingrijpen, zoals de GEMS trouwens had geadviseerd.' Hoewel hij de communautaire verschillen relativeert, ziet Yzerbyt in de Vlaamse CST-politiek een perfecte illustratie van het falende coronabeleid. 'Het veralgemenen van het Covid Safe Ticket als snelweg naar het rijk der vrijheid was een vergissing', zegt hij. 'De GEMS Plus heeft er altijd op gehamerd: het CST is een instrument om veilig reizen en grote evenementen toe te laten. Daar werkt het goed, een reiziger die met zijn CST naar de luchthaven gaat, draagt nog altijd een masker. In Vlaanderen heeft men van het CST een vrijgeleide gemaakt. Horeca en evenementen werden safe spaces waar men alle beperkingen overboord gooide. Rampzalig, want het is erg demotiverend wanneer teruggeschroefde maatregelen opnieuw worden ingevoerd.' Motivatiepsycholoog Yzerbyt maakt zich zorgen over de impact van de chaotische besluitvorming. 'We moeten ons niet blind staren op het succes van de Marsen der Vrijheid. Wat betekenen 8000 betogers, als je weet dat zich in enkele dagen tijd 200.000 Belgen vrijwillig op Qvax hebben geregistreerd voor een derde prik? Ik maak me meer zorgen over een ander soort polarisering: de kloof tussen de politiek en de burgers die hun vertrouwen in het coronabeleid verliezen.'