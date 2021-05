Drie van de vier Belgen die in december/januari nog twijfelden aan een vaccinatie tegen het coronavirus, toonden zich in april bereid tot zeer bereid om een prikje te laten zetten. Dat blijkt uit de dertigste motivatiebarometer van de UGent, UCLouvain en de ULB. Globaal genomen, is net geen acht op de tien Belgen bereid om een coronavaccin te laten zetten.

'Dit zijn toch wel hoopvolle cijfers', zegt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent).

Voor het bereiken van groepsimmuniteit streven experten al een tijdje naar een vaccinatiegraad van 70 procent. Al zou die met de opkomst van meer besmettelijke varianten in de praktijk misschien wel nog wat hoger moeten uitvallen.

De meest recente motivatiebarometer biedt op dat vlak perspectief, want 79 procent van de deelnemers is gevaccineerd of is van plan om een vaccin te nemen. Vijftien procent staat momenteel weigerachtig tegenover een vaccin. Als we inzoomen op de populatie die nog niet gevaccineerd werd, toont 65 procent zich bereid om een coronavaccin te laten zetten. Een op de vier weigert. Vooral bij Franstalige Belgen (38 procent) en laag opgeleiden (32 procent) ligt het aantal weigeraars in de groep nog niet gevaccineerden hoog. In Vlaanderen ligt dat cijfer met 20 procent een pak lager.

Artsen overtuigen, politici minder

Toch is die blijvende weerstand tegen vaccinatie nog niet meteen een reden om te wanhopen, want uit een follow-upstudie blijkt dat 74 procent van de ondervraagden die aanvankelijk twijfelden over een coronaprik, nu voorstander zijn. Zelfs een aanzienlijk deel van degenen die aanvankelijk een vaccin weigerden (44 procent), toont zich nu bereid om wel een prik te halen. Bemoedigend is voorts dat de groep die zegt zonder twijfel een spuit te laten zetten haast onveranderd is gebleven. 'Dat betekent dat eens mensen overtuigd zijn om een vaccin te halen, daar amper nog verandering in komt', duidt Vansteenkiste.

Belangrijk in het overtuigen van twijfelaars/weigeraars zijn in de eerste plaats huisartsen (59 procent), verpleegsters (31 procent) en apothekers (28 procent). De invloed van politici (18 procent), bekende personen (14 procent) en getuigenissen van mensen die al een vaccin hebben gekregen (13 procent) blijkt daarentegen gering.

Motivatie licht verbeterd

Voorts is de motivatie om zich aan de maatregelen te houden in mei opnieuw licht gestegen. Meer dan een op de drie (37 procent) toont zich sterk gemotiveerd, tegenover 33 procent in april. Daarnaast is nog eens 27 procent enigszins gemotiveerd. Tot slot blijkt dat gevaccineerden iets losser omgaan met de coronamaatregelen in contact met andere gevaccineerden. In contact met niet-gevaccineerden blijven ze zich echter aan de maatregelen houden. 'Dat betekent dat iemand die gevaccineerd is niet zomaar de teugels laat vieren', besluit Vansteenkiste.

