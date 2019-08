Moslimexecutieve werft vrouwelijke predikanten en theologen aan

De Moslimexecutieve gaat negen vrouwelijke theologen en negen vrouwelijke predikanten aanwerven. De achttien vrouwen zullen taken krijgen in de erkende moskeeën in ons land.

Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws dinsdag. Het Executief van de Moslims van België (EMB), ook wel de Moslimexecutieve genaamd, is de officiële vertegenwoordiger van de islamitische erediensten in ons land. Het EMB is onder meer bevoegd voor het aanvragen van erkenningen van moskeeën, de aanstelling en opleiding van imams en de organisatie van het islamitisch onderwijs in ons land. Door ook vrouwelijke vertegenwoordigers op pad te sturen wil het EMB zijn theologisch aanbod bij de islamitische gemeenschap in ons land vergroten. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt 17 erkende moskeeën, het Vlaams Gewest 28 en het Waals Gewest 39 (cijfer uit 2017). Elk gewest krijgt drie theologes en drie predikantes toegewezen. Daarnaast mag het EMB ook vier adviseurs aanwerven. Zij zullen het EMB, nu bestaande uit 17 mensen, vervoegen om onder meer mee te werken aan de hernieuwing van het Executief van de Moslims van België en de omkadering van het islamitisch onderwijs in België.