Het Executief van de Moslims van België ontkent en veroordeelt elke beschuldiging van gesjoemel. Het orgaan werkt in alle rust aan zijn vernieuwing, klinkt het donderdagnacht in een persbericht.

Premier Alexander De Croo hekelde donderdag in de Kamer dat de manier waarop de Executieve overheidsgeld spendeert, allesbehalve transparant gebeurt. 'Dit soort geknoei en gekonkel, men verdient in ons land beter dan dat.'

Bovendien heeft minister Van Justitie Vincent Van Quickenborne naar aanleiding van een reportage van het VRT-programma Pano de Staatsveiligheid gevraagd de volledige Moslimexecutieve te onderzoeken. Hij wil dat mogelijke buitenlandse inmening onderzocht wordt. De justitieminister merkte ook 'een gebrek aan professionalisme, een gebrek aan transparantie, en elke vorm van vernieuwing wordt geschuwd'. Hij stelde het orgaan daarom ook opnieuw in gebreke.

Maar de moslimexececutieve wijst de aantijgingen af. 'Het Executief van de Moslims van België herinnert eraan dat hij zijn budget steeds op een wettelijke en verantwoorde wijze heeft beheerd. Bovendien worden onze rekeningen, zoals de minister van Justitie heeft aangegeven, jaarlijks gecontroleerd door verschillende officiële instanties: een erkende bedrijfsrevisor, de FOD Justitie, de Inspectie van Financiën en het Rekenhof', zegt voorzitter Mehmet Üstün namens het bureau van het Executief van de Moslims van België. 'Wij veroordelen dan ook de beschuldigingen van "gesjoemel" in verband met het gebruik van onze begroting, terwijl het beheer van onze rekeningen nooit buiten de controle van de voornoemde autoriteiten om, en op volkomen transparante en professionele wijze heeft plaatsgevonden', aldus de voorzitter.

De Moslimexecutieve zegt nog dat er voortgewerkt wordt aan de vernieuwing van de structuren. De werkzaamheden vorderen goed, klinkt het. 'Wij hopen dat de overlegcommissie die belast is met de werkzaamheden voor de vernieuwing van onze structuren, haar werkzaamheden zo spoedig mogelijk zal kunnen afronden.'

Die commissie werkt ook aan een formule waarbij de eredienst de mogelijkheid krijgt zichzelf te financieren via bijdragen uit de gemeenschap.

